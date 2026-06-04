「菜檔小天后」簡利珍再有兩銀主盤放售 葵芳地舖及元朗洋房招標

「菜擋小天后」簡利珍旗下物業紛淪為銀主盤並陸續出售，繼北角天水圍舖位及葵涌工廈易手，葵芳盛芳街地舖及元朗娉廷一個洋房標售，兩個物業均交吉。

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葵芳盛芳街舖涉約300呎

葵芳盛芳街17至19號京寶大廈地下A1號舖，建築面積約300方呎，門面寬約39呎9吋，屬區內罕有單邊舖，鄰近葵芳邨，並緊貼葵涌廣場及新都會廣場，為區內居民日常民生消費段，截標日期6月29日（周一）。物業曾由「菜擋小天后」簡利珍於2018年以2770萬購入，近年淪為銀主盤。

葵芳京寶大廈地下A1號舖，簡利珍於2018年以2770萬購入。

元朗屏山洋房連車位推出

另外，元朗屏山屏葵路28號娉廷43號洋房，實用面積約1577方呎，連一個私家車位，並附私人花園、天台及平台等戶外空間，總面積共約884方呎，間隔方正實用，原則採四房兩套設計，適合家庭居住。由物業步行約3分鐘即達塘坊村輕鐵站，約10分鐘可達港鐵天水圍站。

元朗娉廷洋房，間隔方正實用。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，葵涌旺舖位於街市黃金地段，受投資者青睞，具較高防禦性。屏山洋房環境清幽，並附設多項戶外空間及車位。

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