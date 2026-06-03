Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屋苑頻錄連租約「零議價」成交 換樓客追價10萬承接翠擁華庭

樓市動向
更新時間：11:00 2026-06-03 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-03 HKT

整體樓市氣氛向好，交投保持活躍，加上業主反價及封盤趨增，導致盤源漸缺，屋苑如馬鞍山翠擁華庭、鰂魚涌康怡花園及元朗御庭居等，陸續有用家連租約購入單位，同時不乏「零議價」成交，並以市價主導。

翠擁華庭860萬售

美聯區域經理李文彪表示，馬鞍山翠擁華庭15座高層B室，面積約765方呎，3房1套間隔，單位原以850萬連租約放售，最新獲換樓客追價10萬至860萬承接，呎價約11242元，屬市價成交。

美聯高級營業經理曹錦輝表示，元朗御庭居2座低層H室，面積約474方呎，早前開價480萬連租約放售，最終獲換樓客「零議價」承接，呎價約10127元，屬市價水平。同區YOHO Town 2座低層H室，面積約516方呎，原以698萬放售，最終以695萬連租約易手，呎價約13469元，屬市價水平，買家同為換樓客。

由於盤源漸缺，屋苑連錄用家連租約購入單位，同時不乏「零議價」成交。
由於盤源漸缺，屋苑連錄用家連租約購入單位，同時不乏「零議價」成交。

康怡花園每呎1.55萬沽

與此同時，市場連錄「零議價」成交。中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園J座中層13室，面積902方呎，採3房1套設計，最新「零議價」以1400萬成交，呎價15521元，屬市價水平。

據悉，買家為換樓客，因區內同類供應短缺，見上址屬罕有放盤，因此決定購入自用。

美聯高級分區營業經理何振榮說，荃灣海之戀3B座高層A室，面積約530方呎，屬2房間隔，單位早前開價1015萬放售，放盤約2個月後獲區內專才客「零議價」承接，呎價約19151元，屬市價成交。

利嘉閣分行經理楊友銘提到，將軍澳MONTEREY 2B座中層D室，面積約562方呎，屬2房連儲物室間隔，最終「零議價」以1000萬售出，呎價約17794元，屬市價成交。

據了解，買家為外區上車客，有見單位間隔合用，且位置便利，故決定入市。

世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山銀湖﹒天峰8座中層G室，面積541方呎，屬2房間隔，單位原叫價828萬，最終在「零議價」情況下獲上車客承接，呎價約15305元，屬市價水平。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」。
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
4小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
14小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
15小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
12小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
13小時前
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
5小時前
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
16小時前