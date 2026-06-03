屋苑頻錄連租約「零議價」成交 換樓客追價10萬承接翠擁華庭

整體樓市氣氛向好，交投保持活躍，加上業主反價及封盤趨增，導致盤源漸缺，屋苑如馬鞍山翠擁華庭、鰂魚涌康怡花園及元朗御庭居等，陸續有用家連租約購入單位，同時不乏「零議價」成交，並以市價主導。

翠擁華庭860萬售

美聯區域經理李文彪表示，馬鞍山翠擁華庭15座高層B室，面積約765方呎，3房1套間隔，單位原以850萬連租約放售，最新獲換樓客追價10萬至860萬承接，呎價約11242元，屬市價成交。

美聯高級營業經理曹錦輝表示，元朗御庭居2座低層H室，面積約474方呎，早前開價480萬連租約放售，最終獲換樓客「零議價」承接，呎價約10127元，屬市價水平。同區YOHO Town 2座低層H室，面積約516方呎，原以698萬放售，最終以695萬連租約易手，呎價約13469元，屬市價水平，買家同為換樓客。

由於盤源漸缺，屋苑連錄用家連租約購入單位，同時不乏「零議價」成交。

康怡花園每呎1.55萬沽

與此同時，市場連錄「零議價」成交。中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園J座中層13室，面積902方呎，採3房1套設計，最新「零議價」以1400萬成交，呎價15521元，屬市價水平。

據悉，買家為換樓客，因區內同類供應短缺，見上址屬罕有放盤，因此決定購入自用。

美聯高級分區營業經理何振榮說，荃灣海之戀3B座高層A室，面積約530方呎，屬2房間隔，單位早前開價1015萬放售，放盤約2個月後獲區內專才客「零議價」承接，呎價約19151元，屬市價成交。

利嘉閣分行經理楊友銘提到，將軍澳MONTEREY 2B座中層D室，面積約562方呎，屬2房連儲物室間隔，最終「零議價」以1000萬售出，呎價約17794元，屬市價成交。

據了解，買家為外區上車客，有見單位間隔合用，且位置便利，故決定入市。

世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山銀湖﹒天峰8座中層G室，面積541方呎，屬2房間隔，單位原叫價828萬，最終在「零議價」情況下獲上車客承接，呎價約15305元，屬市價水平。