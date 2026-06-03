月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million

港人北上消費成風，更有年輕上班族索性選擇「深圳居住、香港返工」，以通勤時間換取生活空間與質素。現年29歲、從事顧問工作的香港女生Molly（化名），便是深港通勤的其中一員。她接受《星島頭條》訪問時表示，當初為減輕在香港居住的壓抑感，與另一半毅然決定北上生活，3年已在深圳租住過3個居所，經歷過羅湖、福田及深圳北的租樓體驗後，更直言未來有意在內地置業及買車。

生活節奏放慢 治癒焦慮

Molly月入約5萬元，之前曾在新界西居住，坦言3年前在疫情期間的生活太壓抑，另一半甚至患上焦慮症，加上兩人渴望養寵物，於是決定北上尋找更大居住空間。兩人搬家後情況亦大為好轉，她指「地方大了，可以實行養小動物計劃，生活得好開心。最舒服的感覺是，一出關口會覺得好似放假去咗第二度」。

稱現在居所媲美元朗YOHO

對於不少有意北上租樓的港人，鄰近關口區域往往是首選。她指出，羅湖區雖然交通最方便，但若以7,500元（人民幣，下同）預算，只能租到約600呎的複式單位，且「無廚房、無房間」；至於福田區，要租住兩房單位預算需提高至8,500元，並曾遇過衛生欠佳及鼠患問題。

經過多番比較，她目前以約7,500多人民幣租住深圳北近千呎的三房單位。她又指，區內以約7,500至10,000元的租金，便能租到900多呎、間隔3至4房的單位，「我住的地方一下樓就是商場，附近有醫院、亦有地鐵，完全等於住元朗YOHO樓上的感覺。」Molly還表示，該區屋苑簇新乾淨，設有人臉識別門禁，外賣及快遞可直達單位門口，更有專屬管家提供洗被、洗地氈等服務。屋苑樓下設有健身室及兒童遊玩室，配套與香港大型私樓無異。此外，她看好該區鄰近高鐵站及興建中的萬象城，認為具備一定投資及升值潛力。

每月交通費2500元 往返3小時

對Molly而言，「深港通勤」最大的成本莫過於時間與車資。她透露，她工作地點遍佈港九新界，每日往返通勤時間約3小時，在公司沒有交通津貼的情況下，每月車資約2,500元。為節省成本，她會購買高鐵套票以獲取優惠；若不坐高鐵，則會選擇乘搭東鐵綫，來回車資約63元。即使遇上惡劣天氣或高鐵滿座，她亦會提早一日買車票。此外，從她深圳的住所乘搭深圳地鐵4號線，只需25分鐘便可直達福田口岸。

深港通勤前提需「不生小孩」

在文化差異方面，她認為深港兩地其實十分相近，只是內地的生活節奏慢很多。「好多香港人已經在內地開餐飲，可以在深圳食到香港食物，日韓餐廳都有好多。」現時，她已在當地建立自己的生活圈子，結識一班來自香港、深圳本地及其他內地省份的「寵物家長」。她補充，內地的商場對狗狗十分友善，獸醫收費亦較香港便宜一截。

展望未來，Molly直言會考慮由租轉買，直接在深圳置業，首選是4房單位，並計劃購置車輛。不過，她特別強調，這種生活模式最適合「不計劃生小朋友」的港人，主因是兩地教育制度存在顯著差異，未必所有香港家長都能接受；至於醫療配套，她親身感受後認為，內地其實相當不錯。

記者：Million

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