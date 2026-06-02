上月樓宇買賣錄逾8500宗 連續兩個月企穩8千宗以上 近5年首見

新盤銷情持續理想、二手交投保持活躍，綜合各大物業代理統計顯示，5月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄逾8500宗，為連續兩個月超過8000宗水平，為2021年7月以來近5年以來首見，反映樓市氣氛維持暢旺。

連續2個月逾8000宗

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，上月整體樓宇買賣合約登記錄約8535宗，雖然較4月8692宗，輕微下跌1.8%，但為連續兩個月企穩8000宗水平，為近5年來首見，反映樓市氣氛持續暢旺。利好因素包括新盤銷情保持理想、銀行相繼推出定息按揭優惠及樓價持續向上，加強買家入市信心，帶動整體登記數字維持高企。

今年首5個月累計，整體樓宇買賣合約登記錄約40519宗，較去年同期29577宗，顯著上升37%，並且已經達到去年全年80702宗的50.2%。

上月整體樓宇買賣合約登記錄逾8500宗，為連續兩個月超過8000宗水平，為近5年以來首見。

楊明儀又說，上月一手私人住宅買賣登記錄約2393宗，較4月的2577宗，輕微下跌7.1%。儘管一手交投略為回軟，但依然高企逾2000宗水平，並且為連續15個月超過1000宗，顯示新盤市況熾熱。今年首5個月一手登記已突破1萬宗，錄10476宗，較去年同期7140宗，顯著增加46.7%，並且已達去年全年20525宗的51%。

二手私人住宅方面，5月錄4495宗，較4月4504宗，僅輕微下跌0.2%，並為連續三個月超過4000宗，為2021年之後近5年來首見，顯示二手市況持續活躍。今年首5個月累計，二手登記已突破2萬宗，錄21450宗，較2025年同期14847宗，上升44.5%，並為去年全年39821宗的53.9%。

美聯分析師岑頌謙表示，上月整體物業註冊量錄8532宗，按月微跌約2%，但為2021年7月以來首次連續兩個月逾8000宗，反映樓市交投保持暢旺。

岑頌謙又說，上月一手私宅成交量再錄逾2000宗，二手交投亦維持活躍，連同非住宅物業，估計6月註冊量有望再度穩企8000宗以上水平。



