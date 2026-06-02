Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上月樓宇買賣錄逾8500宗 連續兩個月企穩8千宗以上 近5年首見

樓市動向
更新時間：10:42 2026-06-02 HKT
發佈時間：10:42 2026-06-02 HKT

新盤銷情持續理想、二手交投保持活躍，綜合各大物業代理統計顯示，5月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄逾8500宗，為連續兩個月超過8000宗水平，為2021年7月以來近5年以來首見，反映樓市氣氛維持暢旺。

連續2個月逾8000宗

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，上月整體樓宇買賣合約登記錄約8535宗，雖然較4月8692宗，輕微下跌1.8%，但為連續兩個月企穩8000宗水平，為近5年來首見，反映樓市氣氛持續暢旺。利好因素包括新盤銷情保持理想、銀行相繼推出定息按揭優惠及樓價持續向上，加強買家入市信心，帶動整體登記數字維持高企。

今年首5個月累計，整體樓宇買賣合約登記錄約40519宗，較去年同期29577宗，顯著上升37%，並且已經達到去年全年80702宗的50.2%。

上月整體樓宇買賣合約登記錄逾8500宗，為連續兩個月超過8000宗水平，為近5年以來首見。
上月整體樓宇買賣合約登記錄逾8500宗，為連續兩個月超過8000宗水平，為近5年以來首見。

楊明儀又說，上月一手私人住宅買賣登記錄約2393宗，較4月的2577宗，輕微下跌7.1%。儘管一手交投略為回軟，但依然高企逾2000宗水平，並且為連續15個月超過1000宗，顯示新盤市況熾熱。今年首5個月一手登記已突破1萬宗，錄10476宗，較去年同期7140宗，顯著增加46.7%，並且已達去年全年20525宗的51%。

二手私人住宅方面，5月錄4495宗，較4月4504宗，僅輕微下跌0.2%，並為連續三個月超過4000宗，為2021年之後近5年來首見，顯示二手市況持續活躍。今年首5個月累計，二手登記已突破2萬宗，錄21450宗，較2025年同期14847宗，上升44.5%，並為去年全年39821宗的53.9%。

美聯分析師岑頌謙表示，上月整體物業註冊量錄8532宗，按月微跌約2%，但為2021年7月以來首次連續兩個月逾8000宗，反映樓市交投保持暢旺。

岑頌謙又說，上月一手私宅成交量再錄逾2000宗，二手交投亦維持活躍，連同非住宅物業，估計6月註冊量有望再度穩企8000宗以上水平。


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
19小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
17小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
12小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
21小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
14小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
10小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
20小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
18小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
17小時前