中原施永青稱樓市「偏熱」 維持全年樓價升20%預測 商廈空置率有望回落

今年來整體樓市向好發展，樓價持續穩步上揚。中原集團創辦人施永青表示，今年以來樓價升幅較不少市場人士預期為急，主要是因為投資者入市比例提高，形容現時樓市「偏熱」，但情況不至於「病態」，始終對比先前累積的跌幅，樓市還在「追落後」，維持今年全年樓價上升約20%預測。

料短期內未必出「辣」招

施永青表示，自從樓價重返升軌之後，投資者入市情況增加，帶動樓價向上，造成循環，繼而吸引越來越多投資者盲目入市，令整體市場運作未必完全理性。不過，政府財政赤字剛有好轉，短時間未必會推出很「辣」的政策壓抑樓市。

中原施永青表示，現時樓市「偏熱」，但不至於「病態」。

預計成交量維持高水平

雖然近期會有準買家對新價錢感到抗拒，但施永青表示，現時市場需求依然較供應強勁，成交數量維持高水平，預期下半年樓價繼續上升，理性而言，較溫和的樓價升幅能令市場更健康發展，故希望升幅不及上半年，始終樓價上升速度過急會與大眾用家脫節，用家需求會開始受到壓抑。

商業樓宇方面，核心區寫字租金率先見底，空置率亦有望回落。鋪位方面，網購衝擊未完，但香港仍有旅客支持，對發展有信心。

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