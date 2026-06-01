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中原西半山及九龍城學生宿舍招租 涉855個床位 每月6128元起

樓市動向
更新時間：15:54 2026-06-01 HKT
發佈時間：15:54 2026-06-01 HKT

中原投資的學生公寓營運服務品牌壹社旗下兩個正式推出招租，涉逾750個床位。西半山一步居38單人床位月租約1.35萬元起，九龍城一匯居·啟德1期床位月租6,128元起。中原集團創辦人施永青指出，近年中國發展迅速，且在中東戰爭期間顯示香港受地緣政治影響相較不少地區為小，吸引不少資金投入本港，並尋求穩妥的資產配置出路。

教育產業屬最有發展前景的產業之一，內地人選擇來港升學的比例持續上升，政府亦按年提升來港留學生學額，施永青直言，在對比下政府投放於學生宿舍的資源相對仍見不足，床位仍見缺乏，發展學生宿舍可協助舒緩床位供不應求的情況，屬需求穩定的產業，享近5%回報。

施永青說，留學生增加多多少少影響到住宅市場，帶動租金上升，預期學生宿舍的回報仍有增長空間，相關交投個案價量上升，市場未來繼續健康成長。

「簡樸房」板塊吸引投資

施永青另預期，市場上另一個吸引投資的「簡樸房」板塊，其發展前景不及學生宿舍。因為政府「簡樸房」的規例要求越來越高，部分比學生宿舍更高，亦涉及改裝費用。另認為「簡樸房」屬權宜之計，政府並不希望「簡樸房」遍地開花，而發展學生宿舍實屬為本港未來產業服務。此外，近期不少資產組合有去美元化、降低美債的傾向，學生宿舍就可成為穩定投資的選擇。

施永青透露，中原投資仍有多於1個項目在洽購中，坦言業主見學生宿舍市場暢好，叫價及要求亦相應提高，洽購更有難度。

中原集團子公司主席施慧勤指出，旗下尖沙嘴一步居·117現時出租率已達100%，下一個學年預租率已達74%，續租率達一半以上，屬高水平。項目單人房月租達2萬元，雙人房每個床位大約月租逾1萬元。

中原投資總裁葉明慧解釋，公司致力發展全方位專業化學生宿舍，其中「一步居」系列代表可步行上學；「一匯居」系列就計劃提供更廣闊空間及多元配套。現時公司旗下3個項目共涉約1,900個床位，佔市場新供應將近一半，未來3年內計劃增至6,000個床位。

西半山一步居·38設155個床位，主打單人房及雙人房，約10分鐘步程達香港大學，約5分鐘步程達西營盤港鐵站。
西半山一步居·38設155個床位，主打單人房及雙人房，約10分鐘步程達香港大學，約5分鐘步程達西營盤港鐵站。
一步居·38單人床位月租約13,585元起，更設2人同行限時優惠，各享1,000元優惠。
一步居·38單人床位月租約13,585元起，更設2人同行限時優惠，各享1,000元優惠。

中原投資董事總經理江若雯表示，旗下西半山一步居·38設155個床位，主打單人房及雙人房，約10分鐘步程達香港大學，約5分鐘步程達西營盤港鐵站。至於新系列中的九龍城一匯居·啟德前身為富豪東方酒店，第1期料涉600至700個床位，主打3人房及4人房。

一步居·38單人床位月租約13,585元起，更設2人同行限時優惠，各享1,000元優惠。
一步居·38單人床位月租約13,585元起，更設2人同行限時優惠，各享1,000元優惠。

中原投資的投資總監周子浩說，一步居·38單人床位月租約13,585元起，更設2人同行限時優惠，各享1,000元優惠。而一匯居·啟德3人房床位約6,460元起，4人房床位約6,128元起。

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