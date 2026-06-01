提升居住面積不能空喊口號｜霍啟剛

立法會日前辯論提高北部都會區人均居住面積的議案。《星島》讀者應不感陌生，提高香港人的人均居住面積，是立法會G19的前召集人、前建測規園界立法會議員謝偉銓的長期倡議。然而，早十多年前香港的整體土地及房屋供應嚴重不足，導致大量狹小劣質劏房和「納米樓」湧現，許多基層及中產家庭單單追求「上樓」或「上車」都相當困難，根本缺乏客觀條件去談論提高人均居面積。

經過多屆政府努力，最新的公屋平均輪候時間已回落至少於5年，私樓及各類資助出售房屋的供應亦顯著增加，樓價較高峰期顯著回落，加上北部都會區將提供大量新發展土地，現時乃適當時候檢討相關房屋政策和建屋目標，讓不同階層的市民都有望「住大啲、住鬆啲、住好啲」。

北都公營房屋可優先施行

最近有政黨及議員提出，以先行先試方式放寬北都的公屋人均面積編配標準、提高區內公營房屋的大單位比例，尤其是居屋及綠置居等資助出售房屋的面積，以及鼓勵發展商提供更寬敞的私樓居住空間，筆者與G19都原則上支持。但社會各界亦必須留意，增加單位面積和大單位的比例，可能會減少整體單位供應數量，影響公屋輪候時間與居屋中籤比率，並導致單位的租金和售價上升。

有人提議適度放寬北都的發展參數，即是在同等面積的土地上興建更多居住樓面，理論上可避免因提高居住面積而影響單位數量，但同時亦可能令樓宇越起越密，加重區內的交通負荷，以至影響到各類社區設施和公共、綠化空間的提供，與建設宜居、宜業、宜遊的「幸福北都」目標存在衝突。處理房屋問題不能空喊口號，以為簡單地要求增加居住面積、多建大單位或不斷提高地積比率便能解決所有問題，需要小心作出平衡。

霍啟剛

立法會體育、演藝、文化及出版界議員