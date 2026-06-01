中環環球頂層銀主盤放售 市值約3.32億 每呎1.6萬

去年11月曾傳出以呎價1.5萬、貶值56%沽售的中環環球大廈26樓及27樓全層銀主盤，交易最終未能完成，今年1月物業重返銀主手中，銀主最新再次委託代理放售。據悉，最新市場參考價為每呎1.6萬，市值約3.32億。

優質資產持續錄高價成交

世邦魏理仕表示，獲接管人獨家委任銷售中環環球大廈26樓及27樓全層（即頂層及鳳凰層），兩層寫字樓屬銀主盤，每層建築面積約10383方呎，總建築面積約20766方呎。

世邦魏理仕香港資本市場部主管兼執行董事甄浚岷表示，中環及金鐘寫字樓市場近月顯著回暖，核心優質資產持續錄高價成交。他指，星展銀行早前以逾26億購入中環中心6層寫字樓，金鐘遠東金融中心高層呎價最新升至約2.6萬，較對上一宗成交大幅上升約50%，充分反映市場對核心區資產的強勁需求。

中環環球大廈26樓及27樓全層銀主盤放售，市值3.32億。

2016年以約7.26億成交

上述環球大廈26樓及27樓全層銀主盤，曾由投資者蔡明輝等於2016年高峰時以約7.26億購入，呎價高見34961元，惟近年淪為銀主盤。

在2025年11月一度傳出以約3.21億沽出，呎價僅約1.5萬，較7年前買入價大幅貶值約4.05億，跌幅高達56%。不過，上述交易最終未完成交易，物業重回銀主手中，今年1月曾以近4億放售，意向呎價1.9萬。

該廈最高呎價於2018年4月錄得，該廈11樓全層，建築面積約16693方呎，以每呎4.4萬易手，涉資約7.35億，原業主富一控股有限公司在 2017年6月 以 6.01億（呎價約3.6萬）買入，持貨僅約10個月以7.35億賣出，帳面獲利 1.34億。

再對上的業主為大悅城地產及相關人士，於2012年以4.1億購入，至2017年賣出時帳面獲利約1.91億，升值幅度約46.6%。