遺產物業仍有按揭在身 應如何處理？銀行貸款不會被凍結｜曹德明

報章不時出現有關「爭家產」的報導，亦有機構調查指出愈多港人擔憂遺產分配可能引發家庭紛爭。事實上，近年港人愈加重視財富的延續，透過遺囑或信託等方式，能夠提前安排未來遺產的去向，從而有效確保親人得到妥善照顧，並避免日後出現不必要的麻煩與爭執。筆者在此剖析遺產物業的基本注意事項。

若無立遺囑 按法例次序分配

一般來說，遺產在扣除離世者的債務、稅項、葬禮費用及遺產管理費用後，首先需視乎離世者生前是否訂立遺囑，然後作出分配。若有遺囑，將依據生前意願分配相關財產；若無遺囑，則根據香港法例第73章《無遺囑者遺產條例》，按照特定的遺產受益人次序進行分配。分配方式較為複雜且因人而異，概括而言，次序為配偶＞子女＞父母＞兄弟姊妹。

仍有按揭貸款 繼續產生利息

若離世者生前擁有物業，且該遺產物業仍有按揭貸款未清還，一般情況下，按揭貸款不會被凍結，未結清的款項將繼續產生利息。但由於償還按揭的戶口被凍結，根據銀行一般的喪親指引，願意供款的第三者可與銀行聯絡並簽署承諾書，暫時繼續還款。銀行通常會提供約一年的過渡寬限期，以避免期間出現合約違約，直至遺產承辦處發出官方的授予承辦書。

曾購按揭壽險 可獲身故賠償

另外，若離世者生前曾購買按揭壽險，投保銀行將提供身故賠償，協助在世家人償還樓宇按揭欠款，從而保留自置居所。由於各銀行提供的喪親指引及按揭壽險計劃有所不同，如有任何疑問，建議直接諮詢相關銀行。

後人保留物業 需再申請按揭

最後，遺產承辦人取得官方授予承辦書後，務必透過律師辦理物業業權轉名登記。如需保留物業，繼承人須同時向銀行重新申請按揭貸款，以取得新貸款來清還舊有按揭；如選擇出售物業，亦須在完成承辦程序後方可進行交易。承繼遺產物業的處理方法及程序相當繁複，且因人而異，建議應向專業律師諮詢法律意見。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁