Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遺產物業仍有按揭在身 應如何處理？銀行貸款不會被凍結｜曹德明

樓市動向
更新時間：06:00 2026-06-01 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-01 HKT

報章不時出現有關「爭家產」的報導，亦有機構調查指出愈多港人擔憂遺產分配可能引發家庭紛爭。事實上，近年港人愈加重視財富的延續，透過遺囑或信託等方式，能夠提前安排未來遺產的去向，從而有效確保親人得到妥善照顧，並避免日後出現不必要的麻煩與爭執。筆者在此剖析遺產物業的基本注意事項。

若無立遺囑 按法例次序分配

一般來說，遺產在扣除離世者的債務、稅項、葬禮費用及遺產管理費用後，首先需視乎離世者生前是否訂立遺囑，然後作出分配。若有遺囑，將依據生前意願分配相關財產；若無遺囑，則根據香港法例第73章《無遺囑者遺產條例》，按照特定的遺產受益人次序進行分配。分配方式較為複雜且因人而異，概括而言，次序為配偶＞子女＞父母＞兄弟姊妹。

仍有按揭貸款 繼續產生利息

若離世者生前擁有物業，且該遺產物業仍有按揭貸款未清還，一般情況下，按揭貸款不會被凍結，未結清的款項將繼續產生利息。但由於償還按揭的戶口被凍結，根據銀行一般的喪親指引，願意供款的第三者可與銀行聯絡並簽署承諾書，暫時繼續還款。銀行通常會提供約一年的過渡寬限期，以避免期間出現合約違約，直至遺產承辦處發出官方的授予承辦書。

曾購按揭壽險 可獲身故賠償

另外，若離世者生前曾購買按揭壽險，投保銀行將提供身故賠償，協助在世家人償還樓宇按揭欠款，從而保留自置居所。由於各銀行提供的喪親指引及按揭壽險計劃有所不同，如有任何疑問，建議直接諮詢相關銀行。

後人保留物業 需再申請按揭

最後，遺產承辦人取得官方授予承辦書後，務必透過律師辦理物業業權轉名登記。如需保留物業，繼承人須同時向銀行重新申請按揭貸款，以取得新貸款來清還舊有按揭；如選擇出售物業，亦須在完成承辦程序後方可進行交易。承繼遺產物業的處理方法及程序相當繁複，且因人而異，建議應向專業律師諮詢法律意見。

曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁

供樓扣稅點樣慳到盡（下）｜曹德明

供樓扣稅點樣慳到盡（上）｜曹德明

負資產宗數創近10季新低 受惠樓價升勢不斷 次季料下試6000宗｜曹德明

樓價回穩增市場信心 銀行取態趨積極 息率暫非主導樓市因素｜曹德明

拆解3款不同按揭特點 大碼物業買家揀H按 短炒客可選超短罰息期｜曹德明

新盤招標推售趨盛行 留意3個細節位 避免出現估價不足｜曹德明

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
14小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
15小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
8小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
18小時前
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
影視圈
12小時前
佳宝全場8折！一連4日 應節端午粽/糧油雜貨/水餃/飲品限時激減
佳宝全場8折！一連4日 應節端午粽/糧油雜貨/水餃/飲品限時激減
飲食
13小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
4小時前
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
飲食
10小時前
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
2026-05-30 23:00 HKT