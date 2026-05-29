恒基紅磡黃埔街舊樓批強拍令 底價5.8億 高出前年申請時4倍

恒基併購多年的紅磡黃埔街一帶舊樓，本月初以6900萬成功收購金源燒臘茶餐廳東主關位源等持有的21.88%業權後，最新該項目在昨日再獲土地審裁處批出強拍令，底價為5.8億，對比2024年申請時估值1.17億，高出約4.63億或4倍。

將合併重建 樓面4.5萬呎

據判詞指出，申請人曾委託結構工程師對該舊樓進行結構評估，認為目前狀況不佳，已超過其設計使用壽命。在物理和功能方面均已過時，不符合現代安全標準和法規要求。而且維修費用與重建成本不成比例。即使進行維修，也只能使其建築略有改善，仍處於不達標狀態。再者申請人已採取合理措施取得業權，故批出強拍令。

資料顯示，上述項目是2024年底放寬舊樓強拍門檻首宗申請個案，門檻由以往最低80%，降低至70%業權，恒基在同年底將黃埔街兩幢舊樓合併申請強拍，包括黃埔街18至20A號，現為1幢樓高8層舊樓，於1957年落成，至今約69年樓齡。

同時一併納入申請的則為黃埔街22至24號和必嘉街88至90A號，同樣樓高8層，至今樓齡約69年，恒基本身早於2021年3月已透過強拍以4.8億統一業權。

發展商曾指，上述兩個地盤將會合併發展，而合併後佔地逾5000方呎，未來將會按地積比率9倍進行重建，涉及可建總樓面面積逾4.5萬方呎，屬必嘉坊最新一期發展項目。

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