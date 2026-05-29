新世界中環擺花街商業地盤傳10億售 每呎樓面地價1.5萬

儘管商業空置率高企，市價商業地盤仍有價有市，新世界旗下中環擺花街地盤，以10億易手，以可重建逾6.67萬呎樓面計算，每呎樓面地價約1.5萬。

錄多間財團爭奪

中環擺花街9至19號地盤，近期獲多間財團積極洽購，包括發展商、本地及內地財團，市場消息透露，有實力財團以誠意打動業主，物業剛以約10億易手，項目佔地約4450方呎，並已獲批興建一幢商廈，樓高22層，另1層低層地下，總樓面約66706方呎，每呎樓面地價約14991元。

中環擺花街9至19號地盤由財團以約10億承接。

該地盤前身為一列舊樓，新世界2018年積極併購舊樓，透過私人協商及申請強拍，歷時4年統一業權，目前舊樓已拆卸。該項目位於中環蘇豪區，特色餐飲聚集，鄰近大館等旅遊熱點，並接近中環半山扶手電梯。

市場消息盛傳資本策略有份購入，集團主席鍾楚義接受本報查詢時否認購入，惟他亦盛讚物業位置吸引，為具潛力的項目。

總樓面逾6.67萬呎

根據公開資料，新世界在該地段累計投放逾8億資金，自2018年起積極收購舊樓住宅及地舖，2019年以約3500萬購入擺花街11號低層地下舖位，2020年就11至17號涉及4個地段2幢舊樓，合併申請強拍，同時收購其他業權，包括2022年以8280萬購入中環擺花街11號地舖，呎價高達8.28萬，隨後完成統一業權。近年新世界積極沽售非核心物業，矚目的包括2024年出售愉景新城商場及車場，涉資40.2億，買家為華懋集團。

中環蘇豪區商業地多年前炙手可熱，2017年10月，市建局中環嘉咸街C地盤由永泰夥資本策略投得，當時，市場消息指中標價高達約116億，樓面呎價約2.68萬。項目現時已落成Central Crossing（匯中環），發展商僅提供出租，寫字樓意向呎租每方呎逾65元。

新世界早於2018年積極併購舊樓，歷時4年統一業權；項目位處中環蘇豪區，特色餐飲聚集，鄰近大館等旅遊熱點，並接近中環半山扶手電梯。

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