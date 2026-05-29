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新世界申請強拍黃大仙舊樓 估值逾3.32億

樓市動向
更新時間：10:05 2026-05-29 HKT
發佈時間：10:05 2026-05-29 HKT

本港樓市經歷數年跌市後，自去年中起止跌回升，近期整體樓市表現價量齊升，重燃發展商併購意欲，由財團併購多年的黃大仙崇華街2至44號舊樓群，最新向土地審裁處申請強拍，市場估值逾3.32億。據了解，市場有傳上述併購財團為新世界。

土地審裁處接獲今年第2宗強拍申請個案，文件顯示，為黃大仙崇華街2至44號一列舊樓群，涉及5幢舊樓，包括新寧樓、新安樓、 新昌樓、 新華樓及新輝樓。

現址為5幢樓高7層的商住物業，包括地庫及地下，均於1971年落成，至今約樓齡約55年，而上述5幢大樓在一樓設有公共走廊連接，每幢建築僅共用一個樓梯。

土地審裁處接獲今年第2宗強拍申請個案，文件顯示，為黃大仙崇華街2至44號一列舊樓群，涉及5幢舊樓，包括新寧樓、新安樓、 新昌樓、 新華樓及新輝樓。
土地審裁處接獲今年第2宗強拍申請個案，文件顯示，為黃大仙崇華街2至44號一列舊樓群，涉及5幢舊樓，包括新寧樓、新安樓、 新昌樓、 新華樓及新輝樓。

持有逾94%業權 餘7個單位未收購

最新財團持有約94.23%業權，目前餘下7個單位並未成功收購，包括3個商舖估值231萬至1026.9萬，以及4個住宅物業估值161.6萬至188.5萬；而整個項目市場估值約3.32284億，當中商舖估值約1.5691億，住宅物業估值約1.75374億。

項目地盤面積約9290方呎，位處「住宅（甲類）2」地帶，建築物高度限制約140米（主水平基準以上），若以純住宅發展，按地積比率7.5倍計算，可建總樓面約69675方呎；以商住發展地積比率9.5倍計，涉及可建總樓面約88255方呎。

文件顯示，據構思，以地盤面積9290方呎發展，假設重建成1幢樓高23層商住物業，共提供160伙，平均每伙單位面積約329方呎，當中基座共提供22個商舖，1樓為會所，2樓以上為住宅樓層，涉及可建總樓面約84630方呎，而項目重建價值約4.27億。

上述強拍申請公司為TOYKO DEVELOPMENT LIMITED（得基發展有限公司）及EVER TALENT DEVELOPMENT LIMITED（嘉暉發展有限公司），公司董事均為許栢東、鄺嘉豪。

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