旺角通菜街「金魚段」地舖2800萬易手 投資者沽貨 29年僅升值24%

有「金魚段」之稱的旺角通菜街，其中一個地舖以2800萬易手，呎價2.8萬，原業主資深投資者陳宗武於1997年購入舖位，持貨29年僅升值24%。

旺角通菜街「金魚段」，除了聚集賣觀賞魚的店舖外，多年來亦聚集寵物及相關用品的店舖，疫情期間因封關，市民留港消費，帶動街道暢旺一時，當時市民留家時間多，對寵物及觀賞魚多加關注，需求增加，近年消費外流，北上成風，寵物店魚店生意未再增加，租賃市場亦未如過往暢旺。

平均每呎2.8萬

旺角通菜街183號地舖，建築面積約1000方呎，業主陳宗武早於兩年前放售，意向價6300萬，隨後經過多番減價，最新以2800萬易手，平均每呎2.8萬，原業主為資深投資者陳宗武，於1997年9月以2250萬買入，持貨29年帳面獲利550萬，物業升值24%

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖實用約800呎，門闊約14呎，深約60呎，租客銀河水族館，物業位於弼街及水渠道之間，屬傳統水族館段。

位處「金魚段」 造價高於「女人街」

近年金魚街吉舖增加，皆因消費外流及港人離港，在家養寵物養魚習慣減少了，不過，跨境買魚仍然有法律限制，若未經申報與檢疫，屬違法行為，透過違規途徑進港，亦有實際風險，運送途中因長途顛簸，缺氧或生病，故大部分港人仍在本土購買寵物及觀賞魚。

不過，多年來，通菜街「金魚段」不乏食肆進駐，尤其介乎旺角道及弼街一段，因此，比較「女人街」之稱的通菜街，介乎登打士街及亞皆老街的通菜街，金魚段不論價格及租金均較優勝。

去年11月，旺角通菜街55號地舖及閣樓，建築面積約1000方呎，以1100萬易手，物業由時裝店以每月5萬承租，料回報約5.4厘。原業主於2011年舖市高峰期，以2238萬購入舖位，持貨14年帳面蝕讓1138萬或約50%。



