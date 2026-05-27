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港置料全年樓價料升10%至15% 看好成交「V型反彈」

樓市動向
更新時間：15:57 2026-05-27 HKT
發佈時間：15:57 2026-05-27 HKT

港置今公布最新樓市預測，在剛性需求等因素支持下，樓市成交將「V型反彈」，全年樓價料升10%至15%。

美聯集團行政總裁（住宅）暨港置行政總裁馬泰陽估計，在剛性需求、供應紓緩、租金破頂、人才湧入及獲利比率回升下，樓市「價量齊升」，全年樓價增10%至15%，成交量可達7.2萬宗，按年升6%，其中一手成交有望錄2.2萬宗創《一手新例》後新高。雖然國際局勢難以估計，惟種種跡象反映本港樓市抗跌力有所增加。

馬泰陽續說，今年首4個月錄425宗大手客，涉及單位達1,219伙，對比下去年同期錄388伙，按年升2.1倍。內地買家亦繼續支持樓市，其中以啟德新盤最受歡迎。雖然持貨一年以下交投增加，但相信市場現由用家主導，短炒風氣不算嚴重。

港置今日另公布最新置業意向調查結果，港置研究部董事王品弟說，57.1%受訪者有意入市，按季增8.6個百分點，創6季新高。其中37.3%為換樓客佔最多，其次為上車客，佔約36.2%，其餘為投資客。

受訪者中50.7%有意買樓齡10年以下屋苑單位，主要鍾情該類單位轉手能力強及具升值空間。
 

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