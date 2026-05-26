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市建局紅磡項目 明日截收意向

樓市動向
更新時間：13:01 2026-05-26 HKT
發佈時間：13:01 2026-05-26 HKT

市建局紅磡庇利街/浙江街項目，合共提供1200伙，將於周三（27日）截收意向向書，綜合市場估值約46.45億至55.29億，每呎樓面估值約6300至7500元。

該項目屬政府向市建局批出兩幅用地的其中之一，位於庇利街和浙江街交界，地盤面積約8.18萬方呎，預計最少可提供約1200個住宅單位，涉及可建總樓面約73.72萬方呎。

業界人士指，該項目日後落成單位可享無阻擋海景，亦可眺望啟德跑道區及鰂魚涌一帶，加上近期該區新盤銷情理想，惟近期多幅土地均以高價批出，料日後招標時可吸引不少財團角逐，由於項目發展規模大，料以大型發展商競投為主。

項目位於土瓜灣臨海區域策略性位置，市建局計劃將南面的建築物從庇利街往後移，以騰出一個約8181方呎的地面戶外共用空間，連接毗鄰海心公園及海濱長廊，提升土瓜灣內陸與海濱的連接及暢達性，同時維持街道空氣流通及視覺通透性。

另外，相關規劃設計既與毗鄰市建局以「小區重建新社區」概念發展的項目產生協同效應，亦進一步改善「海、岸、陸」連繫，有助協力構建「東維港灣區」願景。

市建局董事會設立遴選小組，將評審已接獲意向書，入圍發展商及財團將獲市建局邀請，就項目提交合作發展標書。

政府於2025年6月公布以私人協約方式、象徵式地價1000元向市建局批出紅磡庇利街/浙江街及將軍澳第137區的用地，以推動重建項目。


 

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