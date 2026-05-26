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葵廣麻辣湯小店遷址升級 「新香港人」租客擲40萬擴充 月租4萬進駐油麻地

樓市動向
更新時間：11:46 2026-05-26 HKT
發佈時間：11:46 2026-05-26 HKT

油麻地砵蘭街段過往甚多舖位空置，近年食肆紛進駐，成為新「食街」地段，最新錄一個地舖租出，呎租83元，租客為來自四川的「新香港人」，在葵涌廣場經營一年賣麻辣湯後，最新遷址油麻地。

4日完成租舖 較舊租減7%

上址為油麻地砵蘭街109至113號偉華商業大廈地下B舖，建築面積約480方呎，月租4萬，新租客李先生接受《星島》查詢時回應，一年前在葵涌廣場創業，承租一個面積約200方呎的商場地舖，月租2萬餘元，外賣四川麻辣湯，生意不俗但利潤普通，遷至新址後，除了外賣，同時拓展堂食，店舖將設置20個座位，裝修包括生財工具，總投資額約40萬。

作為一名新香港人，李先生售賣家鄉特色食物，以麻辣湯煮各款丸類、肉類及蔬菜，除了原始四川風味，他還特地調制一款適合港人口味的湯底，減辣及減油。

多寶旺舖董事總經理為陳志寶表示，這是一宗「PHONE IN」（打電話進來）生意，租客爽快，短短4日完成租舖。該地段砵蘭街聚集食店，人流亦聚集，相信生意有得做。

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