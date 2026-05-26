手信店成舖市新勢力 每月逾40萬租重慶大廈地舖「只要有人流 生意就有得做」

近年隨着旅客消費模式轉型，具香港特色小禮品受追捧，相關店舖紛紛在核心區插旗，尖沙咀彌敦道一間藥房約滿後不再續租，舖位隨即由手信店承租，月租逾40萬，與舊租相若，每呎約333元。

高峰期月租100萬

上址為彌敦道36至44號重慶大廈地下4號舖，建築面積約1200方呎，現址海港藥妝，近期業主將舖位推出放租，意向每月50萬。市場消息透露，該地舖由手信店承租，月租逾40萬，較意向月租約減10萬或幅度20%，每呎333元，手信店看中該地段為尖沙咀鬧市，加上舖位接近行人過路交通燈，日夜人流如鰂，手信銀碼細，只要有人流，生意就有得做。

上述舖位曾由長情客承租，化妝品連鎖店卓悅早於2008年進駐，直至2022年疫情期間遷出，高峰期業主曾就該舖位於市場放租，叫價每月高達120萬，業內人士表示卓悅最終支付月租100萬，成功「保住」舖位，雖然隨後舖市風光不再，不過，疫市接近尾聲，藥房成為舖市最當紅租客，雨後春筍般在核心區冒起，當時重慶大廈地舖至少有4間藥房，上址就是其中一間。

手信店亦是一股新勢力，單是尖沙咀區內北京道聚集3間手信店，包括彌敦道27至33號良士大廈地下D號舖，舖面向北京道，建築面積約870方呎，由錦綉唐朝月租20萬，呎租230元，前租客藥房於2020年12月疫情期間進駐月租僅10萬，隨着到港遊客增加，手信店有生意做，租金水漲船高。

羅素街地舖每月20萬租出

另外，銅鑼灣羅素街60號地下A舖，建築面積約400方呎，上月獲Pokemon卡牌專門店短租，接近業主消息人士表示，月租20萬，為期六個月。該舖過往近年來均錄短租，月租20萬，呎租高達500元，短租客除了於農曆年間主力賣利是封外，其餘時間售賣不同產品。

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