Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘LT Tower獲准改裝學生宿舍 涉517個牀位

樓市動向
更新時間：10:21 2026-05-23 HKT
發佈時間：10:21 2026-05-23 HKT

自政府去年公布「城中學舍計劃」以來，近期不少商廈業主申請改裝旗下項目。由「燈芯絨大王」江達可持有的觀塘活化商廈項目LT Tower，今年3月向城規會申請改裝學生宿舍，以提供266個學生宿舍房間，涉及517個牀位，日前獲規劃署不反對，城規會昨日審議後決定在有附帶條件下批准。

據城規會文件顯示，上述項目位於觀塘創業街31號，屬工廈活化寫字樓項目，目前屬「其他指定用途」註明「商貿」及顯示為「道路」的地方地帶，申請擬議酒店（學生宿舍）用途。

地盤面積約9946方呎，涉及總樓面約94519方呎。申請改建現有建築物部分地面層及2樓至15樓（不設4樓及14樓），提供266間學生宿舍房間（包括15間單人房間及251間雙人房間）供本地及外地學生租用，共提供517個牀位。

商店及上落貨設施維持不變

同時亦提供各類配套設施，包括自修室、會議室、多用途室、活動室、健身室、洗衣房等，旨在提高宿生生活質素。現有建築物地面層剩餘部分及1樓全層並不屬於是次申請的一部分，當中的商店及服務行業/食肆和車輛停泊及上落貨設施將維持不變。

申請人指，去年10月已根據「城中學舍計劃」向教育局提交擬建計劃申請，同年11月已獲該局回覆該申請符合資格。

發展為學生提供安全且合宜的居住環境，配合政府招攬更多教研人才和學生政策，從而鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。擬議發展符合「其他指定用途」註明「商貿」地帶規劃意向及發展限制，與周邊地方用途並非不協調；發展不會對周邊地方造成交通、景觀及環境方面造成負面影響。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
22小時前
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
影視圈
13小時前
黎家盈（左）成為香港首名太空人，周日晚乘坐神舟二十三號升空。央視
00:44
神舟二十三號︱明晚23時08分發射 朱楊柱、張志遠、黎家盈升空
即時中國
1小時前
《21世紀大君夫人》惹歷史爭議 電視台宣布刪除邊佑錫登基畫面 韓國知名講師崔泰星向IU致歉
《21世紀大君夫人》惹歷史爭議 電視台宣布刪除邊佑錫登基畫面 韓國知名講師崔泰星向IU致歉
影視圈
13小時前
港產太空人黎家盈料隨神舟二十三奔星海 一文看清中國歷代女太空人
即時中國
11小時前
機組人員送院治理。黎志偉攝
國泰澳洲抵港客機疑遇氣流 至少8名乘客及機組人員受傷
突發
2小時前
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
影視圈
14小時前
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
影視圈
22小時前
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
生活百科
21小時前