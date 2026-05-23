觀塘LT Tower獲准改裝學生宿舍 涉517個牀位

自政府去年公布「城中學舍計劃」以來，近期不少商廈業主申請改裝旗下項目。由「燈芯絨大王」江達可持有的觀塘活化商廈項目LT Tower，今年3月向城規會申請改裝學生宿舍，以提供266個學生宿舍房間，涉及517個牀位，日前獲規劃署不反對，城規會昨日審議後決定在有附帶條件下批准。

據城規會文件顯示，上述項目位於觀塘創業街31號，屬工廈活化寫字樓項目，目前屬「其他指定用途」註明「商貿」及顯示為「道路」的地方地帶，申請擬議酒店（學生宿舍）用途。

地盤面積約9946方呎，涉及總樓面約94519方呎。申請改建現有建築物部分地面層及2樓至15樓（不設4樓及14樓），提供266間學生宿舍房間（包括15間單人房間及251間雙人房間）供本地及外地學生租用，共提供517個牀位。

商店及上落貨設施維持不變

同時亦提供各類配套設施，包括自修室、會議室、多用途室、活動室、健身室、洗衣房等，旨在提高宿生生活質素。現有建築物地面層剩餘部分及1樓全層並不屬於是次申請的一部分，當中的商店及服務行業/食肆和車輛停泊及上落貨設施將維持不變。

申請人指，去年10月已根據「城中學舍計劃」向教育局提交擬建計劃申請，同年11月已獲該局回覆該申請符合資格。

發展為學生提供安全且合宜的居住環境，配合政府招攬更多教研人才和學生政策，從而鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。擬議發展符合「其他指定用途」註明「商貿」地帶規劃意向及發展限制，與周邊地方用途並非不協調；發展不會對周邊地方造成交通、景觀及環境方面造成負面影響。