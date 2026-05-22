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九建底價2.77億 成功統一中環歌賦街舊樓業權

樓市動向
更新時間：15:52 2026-05-22 HKT
發佈時間：15:52 2026-05-22 HKT

九建柯氏家族相關人士收購多年的中環歌賦街35至39A號舊樓，在上月初已獲該處批出強拍令，由手持「8號牌」的財團代表以底價2.77億元投得，成功統一業權。

該項目現址為一幢樓高5層的商住舊樓，包括地庫，而地下為商鋪，樓上為住宅樓層，該舊樓早於1958落成入伙，至今樓齡約68年。上址地盤面積約4917方呎，若以重建地積比10倍重建發展，可建總樓面約4.92萬方呎。

上述舊樓位於中環商業地段，毗鄰元創方、大館及中環核心商業區，鄰近港鐵中環站及上環站，前者約9分鐘步程，後者約5分鐘步程，同前前往中環至半山自動扶手電梯系統約3至5分鐘，極具重建價值。

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