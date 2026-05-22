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麗新元朗中心新方案 申建1108伙住宅

樓市動向
更新時間：14:52 2026-05-22 HKT
發佈時間：14:52 2026-05-22 HKT

麗新等持有的麗新元朗中心再有新發展，向城規會放寬地積比及高限，以興建1108伙，對比舊方案增加89伙或3.9萬方呎。

項目地盤面積約78,265方呎，以地積比申請放寬至6.72倍發展，當中住宅部分以地積比6.5倍發展，以興建2幢住宅大樓，樓高27至29層（包括1層庇護層），另設1層會所及2層停車場、零售及公共設施，建築物高度為主水平基準以上108.15米至114.8米，將提供1108伙，平均每戶單位面積約459方呎，涉及可建總樓面約508,728方呎。

非住宅部分，以地積比0.22倍發展，在面向強業街休憩花園及寶業街的位置將提供約17,222方呎的商店及餐飲設施；地下及一樓將提供內部運輸設施，發展方案會繼續按照社會福利署對樓面面積、附屬設施及高度要求上的建議提供政府、機構和社區設施。換言之，整個項目涉及可建總樓面約525,950方呎。

最新單位數目對比2023年獲准建的1019伙，增加89伙或8.7%，而總樓面則增加3.9萬方呎。

申請人指，擬議發展方案將繼續保持擬建樓宇建築間距（15米），並採用階梯式建築物高度。擬議發展方案將在申請地盤的三面提供後退。此外，擬議發展方案將設置多層綠化及於宏業東街提供約1,292方呎的後退。這些設計元素將有助於創造景觀空間，並提昇街景美感。

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