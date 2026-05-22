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姐姐出錢出力助妹妹上車 誠意感動業主減價 新葵芳花園兩房541萬易手 20年升值近3倍

樓市動向
更新時間：11:49 2026-05-22 HKT
發佈時間：11:49 2026-05-22 HKT

二手盤源持續收窄，加上樓價呈上揚趨勢，促使上車客加快入市步伐。中原地產表示，新葵芳花園新近錄得一宗溫情成交，一名年輕女買家在胞姊全資贊助，及全家總動員協助下，成功打動業主減價讓步，以541萬元購入一個兩房單位作新居。原業主持貨約20年，轉手帳面大賺逾400萬元離場。

議價後微減9萬元

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上述促成單位為新葵芳花園D座中高層05室，實用面積400平方呎，採兩房間隔。業主原本意向價為550萬元，經議價後微減9萬元，以541萬元順利沽出，折合實用呎價約13,525元。

據了解，新買家為一名年輕女性，是次置業獲胞姊在資金上全力支持，家人亦積極參與睇樓過程並提供意見。該名買家早前曾心儀荃灣綠楊新邨，惟該屋苑入場門檻已攀升至約650萬元，買家難以追價，遂轉戰同樣擁有港鐵沿線優勢、但樓價便宜約100萬元的新葵芳花園。

原業主獲利401萬

許偉業透露，上述單位原本有租客居住，睇樓機會難逢，買家一家人參觀單位後隨即展開洽購，初步還價528萬至530萬元，惟遭業主拒絕。雙方於翌日前往地產代理分行面談，期間業主得悉買家胞姊出錢出力、不遺餘力地協助妹妹上車，深受其姊妹情誼感動，最終願意妥協，以541萬元成人之美。

資料顯示，原業主早於2006年僅以140萬元購入上址，單位一直作收租用途，持貨約20年，是次易手帳面獲利高達401萬元，物業期內大幅升值約2.9倍。

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