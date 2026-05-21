恒基迎林8月結束中大宿舍用途 業界料有機會重新推售

恒基旗下大埔美新里住宅項目迎林，去年7月與中文大學合作，作為中大學生校外宿舍，最新消息指出，恒基與中大已經達成共識，今年8月中，學生租約期滿之後，有關合作計劃將結束，業界預期有機會重新推出市場發售。

恒基表示，與中大達成共識，合作計劃將於今年8月中旬學生租約期滿後結束，現階段未決定物業會出租或出售。

中大表示，經大學綜合考慮校內外宿位供應、學生租住年期普遍為一年，以及整體住宿規劃後，與恒基一致同意該合作安排將於現有租期屆滿後圓滿完成。此乃雙方按實際營運及學生需要作出的共同決定，並不影響大學與恒基的良好夥伴關係。雙方均重視彼此長期合作，並會繼續探討其他可惠及學生及社區的協作機會。



由於項目原定租約將自然屆滿，絕大部分該校學生之住宿安排不受提前遷出影響。大學亦已為來年的新生及有需要的同學提供其他校外住宿資訊、安排實地參觀及開放日，並舉辦「校外住宿講座」，協助同學順利銜接下一階段的住宿安排。



迎林屬單幢式住宅，合共提供122個單位，戶型涵蓋開放式至2房間隔，以1房及2房單位為主，佔約85%，同時設有少量特色單位。