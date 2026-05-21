太古鰂魚涌舊樓明強拍 底價20.27億

近期樓市氣氛好轉，一二手市場並駕齊驅，不少財團趁機增土儲；土地審裁處早前批出的舊樓強拍令陸續舉行公開拍賣，而本周五（22日）罕現2場拍賣會，最矚目為太古地產鰂魚涌一系列舊樓、底價20.27億；其次為九建柯氏家族中環歌賦街亦於同日拍賣、底價2.77億。

早前獲批強拍令的舊樓項目陸續舉行公開拍賣，而本周五罕現2場拍賣會。

涉及8個地段

由太古地產併購多年的同區鰂魚涌海傍大廈、海灣大廈等8個地段的舊樓，在今年3月底已獲土地審裁處批出強制售賣令，底價20.27億，最新落實在本周五舉行公開拍賣。

上述2幢舊樓位於海灣街及糖廠街，涉及8個地段，當中海灣大廈位於海灣街9至29號，現址為1幢9層高的商住樓，地下設有商鋪，樓上為住宅樓層，早於1962年落成入伙，至今樓齡約64年。

太古地產併購的鰂魚涌舊樓批強拍令底價20.27億。

而海傍大廈位於海灣街31至39號及糖廠街33至41號；現址為1幢9層高的商住樓，地下設有商鋪，樓上為住宅樓層，早於1961年落成入伙，至今樓齡約65年。

上述兩舊樓地盤面積共約2萬方呎，據鰂魚涌分區計劃大綱圖顯示，項目屬商業用途地帶，若作商業項目重建發展，以最高地積比率15倍計，涉及可建總樓面約30萬方呎。

事實上，太古地產近年密密擴展其鰂魚涌商業王國版圖，包括2022年以逾19.6億奪得灣仔皇后大道東269號住宅地；同年初更以50.526億成功統一鰂魚涌仁孚工業大廈全數業權。

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上述兩舊樓地盤面積共約20060方呎。

九建中環舊樓底價2.77億

同日另一個舉行拍賣的項目，則是九建柯氏家族相關人士收購多年的中環歌賦街35至39A號舊樓，在上月初已獲該處批出強拍令，底價為2.77億。

該項目現址為一幢樓高4層的商住舊樓，地下為商鋪，樓上為住宅樓層，該舊樓早於1958落成入伙，至今樓齡約68年。上址地盤面積約4917方呎，若以重建地積比10倍重建發展，可建總樓面約4.92萬方呎。

上述舊樓位於中環商業地段，毗鄰元創方、大館及中環核心商業區，鄰近港鐵中環站及上環站，前者約9分鐘步程，後者約5分鐘步程，同前前往中環至半山自動扶手電梯系統約3至5分鐘，極具重建價值。