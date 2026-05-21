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觀塘建生商中全層3785萬易手 文具老字號致生集團沽售 持貨13年貶值43%

樓市動向
更新時間：11:04 2026-05-21 HKT
發佈時間：11:04 2026-05-21 HKT

觀塘建生商業中心錄全層單位成交，作價3785萬，平均每呎5524元，原業主為有「洋紙大王」之稱、百年文具老字號致生集團，自用兼同時出租部分物業，由於高峰期購入，持貨13年貶值43%。

上址為觀塘敬業街49號建生商業中心25樓全層，建築面積約6309方呎，連3個單位，以3785萬易手。

平均每呎6000元

業內人士指，平均每呎約6000元（未計車位），原業主致生集團及相關人士，於2013年7月透過C S Properties Limited以6624.5萬購入物業，持貨接近13年，不敵近年商廈市場寒風，帳面虧損約2839.5萬，幅度約43%。

據知情人士透露，致生自用該全層1號及2號單位，建築面積約2217方呎。

而餘下4092方呎一直作出租用途，月收為6.9萬，多年來收租逾1000萬，因此，實際虧損沒有帳面多。

觀塘建生商業中心錄全層單位成交，作價3785萬。
觀塘建生商業中心錄全層單位成交，作價3785萬。

致生為老牌馮氏家族

致生早於1898年成立，為老牌馮氏家族，其家族在地產界留下足跡，早年在荃灣油柑頭興建馮積善別墅，後來售予泛海，2009年興建成皇壁，太子道234號祖屋，於93年由泛海及裕泰興合作興建皇子花園。

家族曾於1963年在中環砵典乍街10號興建致生大廈，並於1996年重建現址的「砵典乍街10號」；1970年在荃灣興建馮瑞璋工業大廈，近年作全面翻新，現時仍由家族相關人士持有。

建生商業中心於2013年落成，由新地發展，樓高30層，單位面積由約719至全層 6309方呎，單位採用分體冷氣，辦公時間較具彈性。

建生商業中心過去數年「零」買賣，對上一宗於2021年7月錄得，該廈10樓全層，面積同樣為6309方呎，於2021年6月以6056.6萬易手，平均每呎9600元。

永倫3800萬沽沙田巨舖

永倫集團沽售沙田瀝源街7號娛樂城2樓舖位，建築面積8983方呎，作價3800萬，永倫於2002年9月以1050萬購入，帳面獲利約2750萬，物業升值逾2.6倍。新買家為一家教會。

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