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旺角麥花臣匯銀主盤1280萬拍出 低銀行估價約3% 罕有頂層大戶 3組客出價爭購

樓市動向
更新時間：09:22 2026-05-21 HKT
發佈時間：09:22 2026-05-21 HKT

近期樓市交投氣氛向好，吸引不少準買家前往拍賣場覓「筍盤」，當中旺角麥花臣匯一個銀主盤，獲3組準買家搶高8.5%以1280萬拍出，呎價約1.66萬，低銀行估價約3%。

呎價約1.66萬

忠誠拍賣行昨日舉行物業拍賣會，即日拍出旺角麥花臣匯1B座高層B室銀主盤，面積770方呎，屬2房套間隔，銀主開價1180萬推出拍賣，吸引3組客出價爭購，最終搶高100萬或8.5%，以1280萬拍出，對比恒生銀行網上估價約1320萬，低出40萬或約3%，呎價約16623元。

即睇麥花臣匯1B座30樓B室：

據了解，上述單位原本在今年1月以1296.8萬成交，惟業主在簽署正式買賣合約前突然「消失」，導致交易未能完成，由於單位仍有按揭，業主亦斷供單位，導致該單位淪為銀主盤；換言之，最新成交價對比今年1月造價低出約16.8萬或1%。

上述單位原業主早於2016年1月以1484萬一手購入單位，若以拍出價計，該單位在10年間貶值約204萬或13.7%。

相關文章：旺角麥花臣匯銀主盤1180萬開拍 低估價約9% 罕有頂層大戶 步行至港鐵站約7分鐘
 

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