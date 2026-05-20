上水天平新城商場標售 連車場市值共8.4億 料回報率達6厘

上水區大型民生商場「天平新城及車場」推出招標，商舖總建築面積近9.85萬方呎，提供471個車位，市值8.4億。

商舖總面積近9.85萬呎

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，獲委託為獨家代理，招標出售上水天平路48號天平新城及停車場，物業為兩層高商場連屋邨地舖，及提供471個車位停車場組成，商舖總建築面積近98500方呎。物業將以現狀連現有租約出售，公開招標截止日期7月16日。

上水「天平新城及車場」招標，市值8.4億。

逾兩萬名居民

據了解，現業主兩年半前斥資約1.1億為該物業完成大型翻新工程，項目現時月租金近420萬，市值約8.4億，料回報率達6厘。

他指，天平新城商舖出租率100%，擁有眾多承租逾10年的長情租戶，如麥當勞、大快活、百佳超市及屈臣氏等，除了零售餐飲，近年並有24/7健身中心進駐，加上天平護老中心作為租用面積最大租戶。該商場定位民生商場，坐擁龐大穩定的社區消費客群，包括天平邨、安盛苑及就近私人住宅逾兩萬名居民。

除了穩健的商場租金，項目附設的車場亦是另一穩定收入來源，天平邨及安盛苑的住戶對私家車位比例高達14.5比1，穩定泊車需求帶動車場收費年年遞增 。