觀塘聯合興業全層4450萬易手 百好飲食集團承接 作為自用工場

隨着工廈價格下跌，用家紛自置物業，觀塘聯合興業工業大廈4樓全層，連同8個車位，以4450萬易手，買家為百好飲食集團相關人士，為繼早前購入筲箕灣東大街巨舖後，今番添置工場自用。

平均呎價2445元

觀塘聯合興業工業大廈4樓全層，建築面積約14926方呎，連同5個私家車位及3個貨車位，以4450萬易手，業內人士表示，扣除每個價值100萬的車位後，工廈單位平均呎價2445元。

市場消息透露，買家為百好飲食集團相關人士，購入上址作為工場用途，該集團現時承租油塘高輝工業大廈一個建築面積約1.1萬呎的單位，市值呎租約10元，趁工廈市況低迷購入工場自用。

觀塘聯合興業工業大廈4樓全層，連同8個車位，以4450萬易手。

原業主於2008年3月以2280萬購入，持貨18年帳面獲利2170萬，物業升值約95%。

百好飲食集團相關人士去年「租轉買」購舖自用，2025年4月，向「小巴大王」馬亞木家族購入筲箕灣東大街98至112號的景輝大廈巨舖，總面積約15138方呎，作價1.19億，呎價約7861元。

值得一提的是，該物業自2015年起一直由百好名宴租用，目前月租63萬，以購入價計算，回報逾6厘。

而馬亞木家族則於2006年以7000萬購入該物業，帳面獲利達4900萬，增幅約70%。

利家樂158萬購大角咀工廈

大角咀合桃街9號新式工廈「WALNUT 9」一個細單位新近以158萬易手，於8年間大幅貶值53%。「WALNUT 9」低層3A室，建築面積347方呎，作價158萬，平均呎價4553元，新買家利家樂（ Li Kar Lok Bruce），與著名的公司管治與稅務領域專家中英文姓名相同，料為同一人。

8年貶值53%

利家樂現任香港理工大學（理大）公司管治碩士（MCG）課程總監及經理，以及香港稅務學會副會長。原業主2018年3月以339.4萬購入，持貨約8年帳面蝕讓181.4萬，期內貶值53%。