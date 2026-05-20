Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘聯合興業全層4450萬易手 百好飲食集團承接 作為自用工場

樓市動向
更新時間：10:25 2026-05-20 HKT
發佈時間：10:25 2026-05-20 HKT

隨着工廈價格下跌，用家紛自置物業，觀塘聯合興業工業大廈4樓全層，連同8個車位，以4450萬易手，買家為百好飲食集團相關人士，為繼早前購入筲箕灣東大街巨舖後，今番添置工場自用。

平均呎價2445元

觀塘聯合興業工業大廈4樓全層，建築面積約14926方呎，連同5個私家車位及3個貨車位，以4450萬易手，業內人士表示，扣除每個價值100萬的車位後，工廈單位平均呎價2445元。

市場消息透露，買家為百好飲食集團相關人士，購入上址作為工場用途，該集團現時承租油塘高輝工業大廈一個建築面積約1.1萬呎的單位，市值呎租約10元，趁工廈市況低迷購入工場自用。

觀塘聯合興業工業大廈4樓全層，連同8個車位，以4450萬易手。
觀塘聯合興業工業大廈4樓全層，連同8個車位，以4450萬易手。

原業主於2008年3月以2280萬購入，持貨18年帳面獲利2170萬，物業升值約95%。

百好飲食集團相關人士去年「租轉買」購舖自用，2025年4月，向「小巴大王」馬亞木家族購入筲箕灣東大街98至112號的景輝大廈巨舖，總面積約15138方呎，作價1.19億，呎價約7861元。

值得一提的是，該物業自2015年起一直由百好名宴租用，目前月租63萬，以購入價計算，回報逾6厘。

而馬亞木家族則於2006年以7000萬購入該物業，帳面獲利達4900萬，增幅約70%。

利家樂158萬購大角咀工廈

大角咀合桃街9號新式工廈「WALNUT 9」一個細單位新近以158萬易手，於8年間大幅貶值53%。「WALNUT 9」低層3A室，建築面積347方呎，作價158萬，平均呎價4553元，新買家利家樂（ Li Kar Lok Bruce），與著名的公司管治與稅務領域專家中英文姓名相同，料為同一人。

8年貶值53%

利家樂現任香港理工大學（理大）公司管治碩士（MCG）課程總監及經理，以及香港稅務學會副會長。原業主2018年3月以339.4萬購入，持貨約8年帳面蝕讓181.4萬，期內貶值53%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
曼谷一間酒吧外國遊客座無虛席。 美聯社
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
15小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
14小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
2026-05-19 10:00 HKT
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
21小時前
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
影視圈
13小時前
六合彩︱頭獎3900萬攪珠結果出爐 即睇幸福兒係咪你！
社會
13小時前
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年聯賽封王。美聯社
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年聯賽封王
足球世界
2小時前
2025日本五一黃金周，成田機場航廈擠滿旅客。 路透社
遊日注意｜出國稅加價變3000日圓 7月1日起實施
即時國際
12小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
16小時前