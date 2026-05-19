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東涌住宅地16.27億批出 極好有限公司奪標 每呎樓面地價3052元

樓市動向
更新時間：17:10 2026-05-19 HKT
發佈時間：17:10 2026-05-19 HKT

上周五（15日）截收6份標書的東涌第106A區第54號住宅地，地政總署公布，由極好有限公司，以16.27億元力壓五財團奪標，每呎樓面地價約3,052元，是今財年首幅批出的住宅地。

其餘入標財團包括新地、嘉華、建灝、中國海外、以及信和夥拍嘉里合作遞交標書。

東涌市地段第54號的地盤面積約為14152平方米，指定作私人住宅用途。最低的樓面面積為29720平方米，而最高的樓面面積可達49532平方米。

本次中標呎價高毗鄰地皮一倍

資料顯示，同區對上批出一幅地皮為去年2月東涌第106B區（東涌市地段第55號），當時由新地以6.02億元擊敗三財團得手，以可建總樓面約40.12萬方呎計，每呎樓面地價約1,501元。極好有限公司的母公司為安保工程控股有限公司，本次該公司的中標呎價，對比去年批出的毗鄰地皮，高出約1倍。

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