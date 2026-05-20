太古城劫殺凶宅2.7萬市價租出 業主勁收10厘回報 專家教路：租客四招防中伏

港島東區大型藍籌屋苑太古城，近日錄得一宗備受市場關注的「凶宅」租賃成交。一個曾發生入屋劫殺案的單位，剛以每月2.7萬元成功租出，加上原業主早年以低價購入，現時出租賬面租金回報率竟高達10厘以上；不過，據市場消息透露，新入住的租客卻未知上述單位為凶宅。另一方面，有專家教路，租客可以留意四大自保招數，以避免有關「凶宅陷阱」。

曾爆駭人命案 老婦遭勒斃伏屍廁所

有關單位位於太古城金殿台明宮閣中層D室。翻查昔日報章報道，該單位曾於1991年發生一宗轟動一時的命案，當時一名62歲的老婦在單位內慘遭入屋劫殺。據悉，兇徒疑為死者的熟人，進入單位後用尼龍繩將老婦勒死，並將其遺體拖至廁所棄置。直至死者的兒子下班返回寓所時，才驚見母親伏屍廁所內，事件在當年引起極大迴響。

雖然單位淪為凶宅，但近日仍以貼市價租出。資料顯示，該單位實用面積為702平方呎，採3房間隔。業主原本叫租2.9萬元，經過議價後，近日以2.7萬元成功租出，惟據悉新入住租客未知上述單位為凶宅。

根據物業成交紀錄，原業主早於2004年10月18日，僅以318萬元低價購入該單位。若以現時每月2.7萬元的租金計算，原業主的賬面租金回報率高達10.1厘，回報相當驚人。更令人意外的是，該單位的銀行估價並未因凶宅背景而出現大幅折讓。目前有銀行對該單位估價為1,117至1,140萬元，估價完全貼近正常市價水平。

專家拆解：凶宅為何會影響按揭

面對市場對凶宅的疑慮，中原按揭董事總經理王美鳳指出，在法律上其實並沒有「凶宅」的官方定義，這只是一個約定俗成的說法，官方亦沒有紀錄凶宅的清單。一般而言，凶宅是指單位內曾發生非自然死亡或不愉快的命案如謀殺、自殺或嚴重意外等，而非一般的自然老死。凶宅的「凶」的程度，往往取決於事件的嚴重性及大眾的心理忌諱，例如有人跳樓伏屍在大廈平台上，即使平台並非案發單位，部分人也會對該平台有所顧忌。

王美鳳進一步解釋，凶宅之所以影響按揭，是因為銀行在批出按揭時，是以物業作為抵押品。銀行必須評估萬一借款人斷供，物業在市場上是否有足夠的轉售能力以抵償欠款。由於大眾普遍對凶宅有所避忌，導致其轉售困難及市值大打折扣，因此銀行在評估時，會大幅調低其估價，甚至拒絕批出按揭，上述單位或許年代久遠，甚至轉手及入住幾次，銀行或評定為可承造按揭。

大律師：沒規定主動申報凶宅

在業主而言，樓價上升及租金達10厘，十分「和味」，但若租客在簽約入住後才不幸驚覺單位是凶宅，卻難以退租。陸偉雄大律師在訪問中明確指出，在法律上，租客能否成功退租，關鍵在於「事前有否主動表態」。陸大律師解釋，法例並沒有規定業主或經紀必須主動申報單位是凶宅。王美鳳亦補充，根據地產代理監管局的指引，代理的查證及披露責任，同樣取決於買家或租客有沒有主動提出相關憂慮。

陸大狀強調，若租客事前完全沒有提出要求，事後發現是凶宅而要求取消租約，在法律上是非常困難的。若不幸「中伏」且已經入住，一般租約通常是「一年死約、一年生約」，在死約期間租客只能「捱埋佢」，即使不住也要交租；直到進入生約期，才可以提前一個月通知業主退租。

專家教路：租客四招自保防中伏

為了避免誤租凶宅惹來滿肚鬱結，兩位專家特別向準租客傳授四大自保法門：

第一招：主動向代理明確表態。由於官方沒有凶宅名冊，王美鳳及陸律師均強調，租客在尋找租盤時，首要任務是主動向地產代理或業主表明立場，一定要清楚表明「絕對不要凶宅」或者「不要死過人的單位」。一旦租客提出這項要求，地產代理便有責任如實查證及告知紀錄，否則便涉及專業失當。

第二招：主動上網查證。陸大狀指，現時資訊發達，網上有不少免費的「凶宅網」或資料庫，租客在決定租用任何單位前，應自行上網搜尋屋苑及單位門牌，作初步的背景審查。

第三招：銀行估價系統「探路」。即使是租客，也可以假裝成準買家，向銀行要求為該單位進行物業估價。正如王美鳳所指，銀行內部擁有極嚴密的凶宅紀錄，如果在估價過程中發現銀行拒絕估價，或者估價大幅低於市價，便可藉此查探出單位極有可能是凶宅。雖然對於上述單位因凶案年代久遠，銀行可進行估價及按揭，但是估價系統仍可把關目前極凶宅的按揭。

第四招：向大廈保安員「收風」。除了官方及銀行紀錄，地區的「街坊智慧」同樣重要。租客睇樓時，不妨向大廈的管理員或保安員打聽大廈曾否發生過命案。不過需注意，此方法對於年代久遠的命案，例如上述1991年的案件未必奏效，需配合其他方法多重核實。

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