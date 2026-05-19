港大明德村申改裝學生宿舍 涉及900個宿位

港大旗下薄扶林教職員宿舍明德村，去年曾以建造、營運、轉移（BOT）模式改裝或重建成學生宿舍，最新再有新發展，港大向城規會申請改裝成學生宿舍，以提供約900個宿位。

明德村位於薄扶林道140號，目前屬「住宅(丙類)」及「綠化地帶」，申請擬議住宿機構（學生宿舍）發展。

上址地盤面積約117,489方呎，包括21,313方呎政府土地，淨發展面積約96,219方呎，現址為3幢樓高13層的職員宿舍，涉及總樓面約195,894方呎。

港大指，發展涉及於現有明德村內進行內部裝修工程，將現有職員宿舍改裝為學生宿舍以提供約900個宿位予學生及職員居住，並擬議於地下樓層設置服務未來學生宿舍的共用空間及使用者配套設施。

上述方案善用現有建築物，並與周邊低至中密度住宅發展環境相容。相關技術評估已完成，預計擬議發展用途不會對附近交通、供水、渠務及排污造成不良的影響。