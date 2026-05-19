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樓價穩步向上 屋苑議幅縮窄 連錄市價成交

樓市動向
更新時間：12:12 2026-05-19 HKT
發佈時間：12:12 2026-05-19 HKT

整體樓市持續向好，不僅交投量增加，樓價亦穩步向上，業主信心有所增強，紛紛縮窄議價空間，屋苑如荃灣全．城滙、屯門御半山及馬鞍山泓碧等，最新錄得的成交個案，議價空間由之前普遍2%至5%，縮窄到2%或以內，並以市價主導。

全．城滙1036萬售

中原高級資深分區營業經理伍潔玲表示，荃灣全．城滙目前大部分放盤單位的議價空間已有所收窄，其中3座高層B室，面積536方呎，單位原以1038萬放售，因業主看好後市，企硬叫價，議價後最終僅微減價2萬或約0.2%，獲區內上車客以1036萬承接，呎價19328元，屬市價成交。

中原資深分區營業經理蕭俊邦表示，屯門御半山之前議價金額維持10萬或以上，最近已經有所減少，例如1A座高層E室，面積442方呎，單位早前以580萬放售，議價後僅輕微減價4萬或約0.7%，獲外區上車客以576萬承接，呎價約13032元，屬市價水平。

樓市持續向好，不僅成交增加，樓價亦穩步向上，業主信心有所增強，紛紛縮窄議價空間。
樓市持續向好，不僅成交增加，樓價亦穩步向上，業主信心有所增強，紛紛縮窄議價空間。

美聯高級營業經理曹錦輝表示，元朗YOHO MIDTOWN早前議價幅度主要介乎2%至3%，然而最近已經收窄，如最新成交的7座中層A室，面積約507方呎，原開價780萬放售，議價後減價15萬或1.9%，以765萬易手，呎價約15089元，屬市價成交。

朗天峰每呎1.4萬沽

中原區域營業經理王勤學表示，元朗朗天峰1B座高層D室，面積308方呎，原開價448萬放售，議價後減價8萬或約1.8%，獲上車客以440萬承接，呎價約14286元，屬市價水平，現時屋苑議價幅度主要介乎2%至3%。

世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山泓碧之前錄得的成交，議價空間一般有3%至5%，然而近期已縮窄至最多約2%，例如該屋苑3座低層J室，面積486方呎，單位原開價728萬放售，最終減價13萬或1.8%，以715萬獲上車客承接，呎價約14712元，屬市價水平。

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