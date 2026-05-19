海盈山4B期「重價不重量」 嘉里湯耀宗：採惜售策略 最快下月開價

嘉里牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目海盈山4B期上周進行首輪招標，即日沽約22伙，並隨即加推，嘉里湯耀宗表示，項目採惜售，並以「重價不重量」策略推出，預計招標程序後，最快有機會於下月正式開價，定價亦會較4A期為高。

訪問言論重點 海盈山4B期採惜售及「重價不重量」策略推售

預計最快下月開價，料定價較4A期為高

地緣政治因素可控，樓市已消化相關消息

息口輕微升幅或減幅，對樓市影響有限

新盤庫存減少有助帶動樓市發展，料今年全年樓價升逾10%

租金持續向上，轉租為買情況增加

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗接受訪問時表示，海盈山4B期屬整個黃竹坑站壓軸推出的一期項目，自開放現樓供參觀後，已錄得逾1000組客，不少準買家亦期待項目推出。

定價將較4A期高

湯耀宗指出，集團不打「價格戰」，海盈山4B期保留至今推售，認為是合適時機，而項目設有的「Collection Privee 尊尚系列」，主力為3房及4房大宅，整個系列共有約170伙，當中4房單位更設有私人升降機大堂，可飽覽深水灣及壽臣山景，以現時黃竹坑站上蓋的4房僅餘百多伙供應而論，即大部分供應位處海盈山4B期；當中亦包括首次提供的3房向深水灣方向大宅，與以往推售的3房以壽臣山景及海洋公園景觀不同，由於現時站上蓋此類大宅供應少，集團對此類大宅單位採惜售，以「重價不重量」策略推售。

昨日為項目第2個截標日，共錄3伙大宅招標成交，套現逾1.41億。其中售出1A座29樓A室，面積1515方呎，屬於4房2套戶型，成交價6785.2萬，呎價約44787元。

嘉里湯耀宗表示，海盈山4B期屬黃竹坑壓軸一期項目，採惜售及重價不重量策略。

另外售出2伙來自1B座的單位，均為3房間隔，1B座18樓A室面積960方呎，以3703萬成交，呎價約38573元；而1B座19樓B室，面積同為960方呎，就以3670.1萬成交，呎價約38230元。

湯耀宗續稱，項目正進行招標程序，將視乎銷情再決定以發價單方式推售單位，預計最快可於下月正式開價，定價將參考4B期招標單位造價，以及4A期現時造價，由於4A及4B期推售時間相差近3年，相信4B期首張價單定價將較4A期為高，亦會有相當幅度。

筲箕灣地料涉300伙

嘉里今年推售新盤銷售成績理想，湯耀宗表示，集團今年至今銷售成績理想，迄今售出逾820伙，其中合作項目海瑅灣I迄今售出約736伙，套現逾64億；九龍半山超級豪宅項目緹外今年至今售出5伙，套現逾10億，連同元朗朗天峰及朗日峰，合共涉額超過93億。

嘉里近年積極投地，集團剛於2月取得的筲箕灣地皮，湯耀宗表示，地皮位置獨特，同區已沒有其他供應，加上預期發展高度達140米，預期最高10層單位可享優質海景，加上鄰近港鐵站，民生配套齊全，集團看好項目發展，預計提供約300伙。

土瓜灣項目主打2及3房

湯耀宗續稱，集團與市建局合作發展的土瓜灣鴻福街項目，提供約600伙，主打2房及3房戶型，項目與港鐵站能無縫連接，項目前臨步行街，有相當寬闊的Frontage，並設有7萬方呎商場，集團看好土瓜灣發展潛力，本身區內發展成熟，很多民生配套，這是一般商場無法媲美，若想逛商場，2站即到啟德區，集團未來亦會繼續積極投地。

新盤庫存減少利好樓市

近期樓市表現暢旺，嘉里湯耀宗表示，新盤庫存量已大幅回落，加上本港租金不斷上升，看好今年樓市發展。

湯耀宗表示，新盤銷售價量兼備，截至4月份整體新盤銷售已達8600宗，按年升56%，料上半年新盤銷售成績可創近7年新高，雖然近期中東戰事爆發，為本港添上不確定陰霾，但戰事期間，本港樓股齊升，戰事未有對本港構成大影響，現時戰情已到達可控地步，相信樓市已消化地緣政治的影響。現時新盤庫存量已回落至2萬伙以下，若連同申請售樓紙單位，市場可供發售的單位僅3萬多伙，以去年新盤銷售達2萬伙計算，即市場庫存僅足夠1年多時間，同意市場有不少分析師認為今年樓價有10%至20%的升幅，以現時整體發展來說，相信全年樓價升幅亦可達逾10%的增長。

本港租金升勢強勁，近期除投資者入市外，用家入市情況亦明顯增加。

看好今年樓市發展

樓市受息口影響至為關鍵，未來減息或加息情況尚未確定，湯耀宗表示，不管未來美國聯儲局是加息抑或減息，對本港最優惠利率的影響不會很大，輕微升幅或跌幅對市場影響相信有限，亦相信本港息口不會重臨高息時代。

本港租金升勢強勁，近期除投資者入市外，用家入市情況亦明顯增加，租金上升下，令租金與供款差幅顯著收窄，市場租轉買情況增加，當中政府推出的高才通搶人才計劃，到港人士最初選擇租樓，逐漸穩定後，將會轉租為買，為市場帶來購買力。

記者 譚達成 攝影 何健勇