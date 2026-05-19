「長揸變短炒」漸現 首4個月短炒成交勁飆3倍 辣招全撤逾兩年 近9成有錢賺

港府年前為樓市撤辣，成功為疲弱的樓市注入強心針，令樓價由低位在短短10個月反彈近一成，令不少原本「長揸」的業主，決定提早「食胡」，今年首4個月持貨不足1年便轉手的成交個案，按年飆3倍，達676宗，當中有88%有「錢賺」，令短炒賺錢個案，按年飆逾5倍。以西沙一樓盤為例，去年4月450萬元買入，今年1月出售，持貨僅9個月獲利195萬元，回報逾4成，與金價同期43%升幅相近。業內人士表示，樓市現時的「熱度」為多年來未見，可謂時光倒流至十多年前「未有辣招」年代。

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面對疲弱的樓市，港府於2024年2月底起全面「撤辣」，取消包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD），所有買家只需繳交標準「從價印花稅」，助樓市逐步回暖。市場人士形容，近期短炒獲利個案，實屬多年來罕見，樓價在去年6月「拗腰升」，造就「短炒商機」。

近期樓市暢旺掀起炒風，二手市場頻錄短炒獲利個案。

低價盤最吃香 部分升幅逾4成

他指出，炒風最熾熱的是近年低市價開售的新盤，包括西沙SIERRA SEA、元朗朗天峰等，當中以細面積，售價400萬至600多萬元的住宅最吃香，個別單位升幅可逾40%，業主持貨不足一年隨時獲利百萬元，進一步推動今次短炒風潮。

SIERRA SEA去年4月起分階段開售，今年初陸續入伙，至今錄得172宗成交，獲利盤高達97%，回報超過1成的便有161宗。今年4月錄得21宗成交，原業主平均賺約155萬元，以SIERRA SEA 1A(2)期的一個面積422方呎的低層兩房單位為例，原業主去年4月底以449.48萬元購入，今年1月以635萬元轉手，帳面賺逾195萬元，升值41%。

中原區域營業經理王勤學表示，元朗的朗天峰亦有不少短炒個案，47宗當中，便有44宗賺超過10%。有小部分用家見有錢賺，選擇「先袋錢落袋」，並伺機再購入自住單位。

據美聯研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首4個月持貨1年或以下的成交個案，共有676宗，按年大增逾3.1倍。當中595宗即88%帳面獲利，較去年同期大增5倍。王勤學又稱，此輪短炒現象，在過往辣招年代十分罕見，重現2010年11月政府推出辣招前的炒樓熱潮。不過，他說，有部分用家在獲利10%至20%便沽出自住單位，若樓價進一步反彈，這批賣家可能會後悔。

新盤「摸貨」1月內賺逾214萬

近日市場上亦曾出現新盤「摸貨」成交個案，不足一個月帳面賺逾214萬元。大圍柏傲莊中層814方呎三房戶，由內地投資者於上月斥1645.7萬元購入，持貨不足一個月，以1860萬元易手，帳面賺約214.3萬，回報達13%。

近日市場上亦曾出現新盤「摸貨」成交個案，不足一個月帳面賺逾214萬元。

美聯分析師岑頌謙指，今年短炒情況轉趨活躍，但與同期二手住宅註冊量相比，相關個案僅佔約3%，仍屬偏低；而更能反映樓市「炒風」的「摸貨」成交，今年首季交易宗數只有個位，顯示樓市並非過熱。差估署數據顯示，今年3月私宅樓價指數報312.8點，按月升1.39%，連升10個月，累升9.1%，為2023年11月之後逾2年高位。

細價樓升4%回本 專家提醒注意風險

本港樓價連月上升，吸引炒家入市，部分低位入市投資者亦「長揸變短炒」。以400萬元以下物業計算，只要樓價升幅約4%已足夠填補成本。專家指出，經濟及息率前景越來越不明朗，雖然預期今年底前樓價仍有升幅，但短炒將面臨更多風險。

目前短炒住宅物業的買賣成本，主要來自印花稅及按揭罰息，以買入價為1000萬元的物業、承造七成按揭為例，從價印花稅達37萬元，持貨一年便出售的按揭罰息普遍約2%，即約14萬元，連同買、賣的代理佣金各付1%，律師費及雜費合共約4萬元，整體買賣成本約75萬元，意味樓價升幅逾7.5%才回本。

不過，目前400萬元以下的物業印花稅只需100元，如有能力「Full Pay（全額）」入貨，連按揭罰息都可豁免，整體買賣成本可壓縮至3至4%。

布少明預計，今年樓價升幅約15%，目前已升約7%，在專才移港的需求持續下，相信仍有水位讓短炒客參與。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓價自去年低位至今，平均升幅達15%，個別屋苑升幅更大，吸引不少早前入市的投資者出售獲利。美聯物業高級董事布少明預計，今年樓價升幅約15%，目前已升約7%，在專才移港的需求持續下，相信仍有水位讓短炒客參與。

王美鳳表示，樓價自去年低位至今，平均升幅達15%，個別屋苑升幅更大，吸引不少早前入市的投資者出售獲利。

利率經濟放緩或致樓價波動

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，今年平均每月短炒活動達百多宗，已算較高水平及不健康，趨勢仍待觀望，相信誘因主要是樓價已累積一定升幅，但宏觀環境不明朗，投資者傾向作短線部署。他指出，現時「供平過租」情況不變，今年內仍支撐樓價，但市場對利率政策看法分歧，經濟增長放緩亦會對樓價造成波動，呼籲短炒客應注意風險。

曹德明指，今年平均每月短炒活動達百多宗，已算較高水平及不健康，趨勢仍待觀望，相信誘因主要是樓價已累積一定升幅，但宏觀環境不明朗，投資者傾向作短線部署。

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