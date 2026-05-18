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陳偉霆沽北角柏傲山特色戶 內地客2628萬承接

樓市動向
更新時間：16:14 2026-05-18 HKT
發佈時間：16:14 2026-05-18 HKT

樓市好轉之際，連藝人亦沽貨套現，中原分行資深分區營業經理黎富源表示，北角柏傲山1座平台戶，面積1,040方呎，連約160方呎平台，屬3房套間隔，最新以2,628萬元獲內地客承接，呎價25,269元。

據土地註冊處資料顯示，原業主為陳偉霆(Chan William)，與藝人陳偉霆中英文名字相同，料為同一人，他於2015年以2,651.3萬元一手購入單位，持貨11年易手，帳面微蝕約23.3萬元或0.9%，若扣除當時各項回贈並計入多年租金收入後，料實質獲利逾3成。

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