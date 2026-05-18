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灣仔筆克大廈全層2400萬售 持貨10年虧損36%

樓市動向
更新時間：14:47 2026-05-18 HKT
發佈時間：14:47 2026-05-18 HKT

近期商廈買賣趨活躍，灣仔區內錄一宗乙廈買賣，筆克大廈中低層全層，以2400萬易手，物業於10年間虧損約36 %。

高峰時每呎18640元

上址為灣仔告士打道64至66號筆克大廈中低層全層，建築面積約2575方呎，以易手價2400萬計算，每呎9320元，原業主於2016年11月以3759.5萬購入，持貨10年帳面虧損1359.5萬，物業貶值約36%。

該廈10樓於2018年10月以4800萬易手，平均呎價18640元，呎價屬該廈歷來最高，最新成交呎價較高位回落50%。

筆克大廈於1977年落成，高層單位可望維港，物業距離灣仔港鐵站約5分鐘步程。

灣仔筆克大廈中低層全層，以2400萬易手。
灣仔筆克大廈中低層全層，以2400萬易手。

區內北海中心近期亦錄成交，25樓A及B5室，建築面積各1504方呎及956方呎，合共2460方呎，以1388萬易手，平均呎價5642元。原業主於1993年11月以1448.9萬購入上址，持貨33年帳面虧損60.9萬，物業貶值4.2%。

業內人士指，該單位由於樓層高於對面的物業，能夠望到天空，景觀開揚，該單位成交呎價不足6000元，重返2010年水平。

該廈19樓F室，建築面積約1477方呎，於2010年以每呎5700元易手，當年，該廈單位成交呎價普遍不足6000元。

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