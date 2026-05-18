藍田德田邨銀主盤168萬推拍 低估價30% 面積443方呎 景觀開揚
更新時間：10:39 2026-05-18 HKT
發佈時間：10:39 2026-05-18 HKT
發佈時間：10:39 2026-05-18 HKT
藍田位處半山地段，居高臨下，景觀開揚，區內民生設施齊全，而德田邨一個銀主盤，以居二巿場價168萬推拍，較銀行估價低30%，平均呎價3792元。
忠誠拍賣行發言人表示，藍田德田邨德盛樓10樓31室，面積約443方呎，該單位曾於1999年7月以23.16萬成交，現時淪為銀主盤，以居二巿場價168萬推拍，較銀行估價的240萬低72萬或30%，呎價3792元，將於5月20日（周三）進行拍賣，同場共有約15項物業可供競投。
據資料顯示，該屋苑2房戶於今年3月以253萬成交，較是次推拍的168萬高出85萬或34%。
屬小學48校網
屋苑為房委會發展的租置屋，於1991年4月開始入伙。屋苑合共設有7座，提供5159伙，面積介乎約127方呎至598方呎。屋苑交通亦見便利，周遭設有多條巴士及小巴路線來往旺角、尖沙咀、中環等地區，另外步行至港鐵藍田站則需時15分鐘。
小學校網為48，區內坐擁24間小學，家長選擇豐富，當中包括不少辦學出色、校風優良的地區名校，深受區內家長追捧，例如聖公會油塘基顯小學、聖公會李兆強小學、藍田循道衛理小學等。
中學校網為觀塘區，同樣擁有不少地區名校，藍田聖保祿中學、觀塘瑪利諾書院、聖言中學等均為區內數一數二名校。
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