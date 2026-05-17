新盤貨尾單日沽20伙 PARK SEASONS連錄4宗特色戶成交
更新時間：09:14 2026-05-17 HKT
發佈時間：09:14 2026-05-17 HKT
發佈時間：09:14 2026-05-17 HKT
昨日新盤貨尾市場錄約20宗成交，其中會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS，新近連錄4宗平台特色戶成交，套現2,524.5萬，其中2B座8樓C室，面積413方呎，附連355方呎平台，成交價836.1萬，呎價約20,245元。
BEACON PEAK錄2宗成交
世茂旗下畢架山豪宅項目BEACON PEAK錄2宗成交，其中5座18樓F室，面積768方呎，3房1套連儲物室間隔，以1,628.16萬售出，呎價21,200元。
華潤置地（海外）及保利置業合作發展啟德澐璟於昨沽2伙，單日套現2,642.58萬。
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