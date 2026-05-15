上月新盤大手客涉497伙 美聯：創撤辣後新高 按月飆升逾4倍

樓價持續攀升、租金連環破頂，加上政府全面「撤辣」之後，大幅降低入市成本，增加投資者入市意欲。美聯研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月新盤合共錄得157宗大手客入市個案，按月大增約3.36倍，合共涉及497伙單位，按月飆升約4.4 6倍，創「撤辣」後新高。

平均每名購入3.2個單位

美聯分析師岑頌謙表示，上月註冊的新盤大手客買賣個案，平均每名購入3.2個單位，較3月平均約2.5伙，明顯增加28%，創15個月新高，相信主要受外圍不穩定因素影響，大手客將資金轉投穩步向好的本港樓市；與此同時，期間推售的新盤，不乏租金回報率較高的細單位，吸引投資者購入作長線投資，推高平均購入單位數目。

該行統計又顯示，上月新盤大手客購入的497伙當中，高達348伙或約70%屬於面積約430方呎或以下細單位。根據差估署最新資料顯示，這類私人住宅單位的租金回報率約3.5厘，為各類單位之中最高。至於面積約431至約752平方呎單位，佔128伙或約25.8%，餘下為面積約753方呎或以上單位，佔21伙或約4.2%。

600萬以上伙數按月急升6.38倍

若按金額劃分，上月新盤大手客註冊登記涉及最多的是逾600萬至1000萬單位，合共錄325伙，佔總數達6成半，伙數按月急升超過6.38倍；其次是600萬或以下單位，合共錄102伙，佔比超過2成，伙數按月亦顯著上升逾3.85倍。至於逾1000萬單位，上月錄70伙，按月增加約1.9倍。

若按地區劃分，上月新盤大手客註冊登記最多為尖沙咀/佐敦，合共錄165伙；其次為將軍澳，合共錄約104伙；第三位為紅磡/黃埔/海逸，合共錄81伙。