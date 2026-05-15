紀惠再沽中環地舖 累減至8800萬易手 一年賣兩舖蝕25% 租金回報約4.3厘

近年連番沽貨減磅的紀惠集團，最新沽售中環租庇利街一個地舖及閣樓，作價8800萬，現由太興燒味茶餐廳承租，新買家為投資者，料回報約4.3厘。紀惠於16年前購入該舖及毗舖（去年已沽售），持貨多年貶值約25%。

減價4200萬終易手

上址為中環租庇利街12至13號萬安商業大廈地下A、B號舖及閣樓，地舖及閣樓各約3060方呎及約1286方呎，早前紀惠以1.3億放售，物業多番減價，最終以8800萬易手，平均每呎2.88萬（未計閣樓），現時由太興燒味茶餐廳承租，月租31.5萬，租期至2029年10月31日，新買家料回報約4.3厘。

中環租庇利街12至13號萬安商業大廈地下A、B號舖及閣樓，以8800萬易手。

連沽兩舖 約16年貶值25%

資料顯示，紀惠於2010年購入上述地舖連同庇利街9至11號地下B號舖，涉資1.628億，去年6月，9至11號地下B號舖率先以約3460萬易手，隨着現時兩個舖位已先後沽售，紀惠合共套現1.226億，持貨16年帳面虧損約4020萬，物業貶值25%。

去年沽售的租庇利街9至11號地下B號舖，建築面積約1106方呎，以易手價3460萬計算，平均呎價3.13萬，物業現由越南餐廳租用，月租11.4萬，新買家料回報約4厘。

舖位對面為中環街市

市場人士表示，上述舖位對面為中環街市，並鄰近皇后大道中及德輔道中，雖然屬於區內二線地段，檔次不如皇后大道中，惟該地段增添民生元素，人流暢旺。

事實上，紀惠早年除了大手購入商廈及豪宅外，亦鍾情舖位。

該集團多次購入中環租庇利街物業，2011年初以7280萬購入中環租庇利街1至3號地下B舖，面積約1500方呎，不過，去年4月以3880萬沽售，持貨14年帳面蝕讓3400萬，物業貶值47%。