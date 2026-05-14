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樂風工廈傳遭恒生銀行接管 涉70個工作室 僅沽8伙 全數未完成交易 發言人：將確保運作如常

樓市動向
更新時間：11:16 2026-05-14 HKT
發佈時間：11:16 2026-05-14 HKT

憑「輕資產」模式立足地產界的樂風集團創辦人及主席周佩賢輕生後，集團旗下項目未來安排令人關注。本地傳媒報道，繼旗下大角咀商廈ONE BEDFORD PLACE今年初被東亞銀行接管並推出放售後，附近同系新式工廈TWO BEDFORD PLACE亦於上周被恒生銀行接管。樂風集團發言人指，全體員工將繼續堅守崗位，確保運作如常，而所有項目均按計劃推進。

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樂風集團創辦人周佩賢燒炭輕生。資料圖片
樂風集團創辦人周佩賢燒炭輕生。資料圖片

TWO BEDFORD PLACE位於必發道71至75號，提供70伙，據悉已於上周二（5月5日）被恒生銀行接管，成為集團旗下第2個被接管的物業。

樂風自2024年起推售TWO BEDFORD PLACE，至今僅售出8伙及4個車位，每伙面積644至860方呎，作價353.9萬至491.8萬元，呎價約5,495至6,182元，連同車位合共套現約4,431萬元。

據了解，買家當中包括一名從事電訊業務的土耳其籍人士，他以1,847.5萬元買入4個單位。另外，項目有4個車位曾於2024年6月以950萬元一手售出，隨後於去年底以1,060萬元轉手，原業主持貨一年多，帳面獲利110萬元或12%。然而，上述所有已售出的單位及車位，至今仍未正式完成交易。

TWO BEDFORD PLACE位於必發道71至75號，提供70伙，據悉已於上周二（5月5日）被恒生銀行接管，成為集團旗下第2個被接管的物業。
TWO BEDFORD PLACE位於必發道71至75號，提供70伙，據悉已於上周二（5月5日）被恒生銀行接管，成為集團旗下第2個被接管的物業。
樂風自2024年起推售TWO BEDFORD PLACE，至今僅售出8伙及4個車位。
樂風自2024年起推售TWO BEDFORD PLACE，至今僅售出8伙及4個車位。

高峰期擁8項目 涉商廈、工廈及住宅

據樂風集團網頁資料顯示，以「輕資產」模式發展中的項目有8個，其中商業項目分布於佐敦南京街、尖沙咀漢口道及大角咀。不過，必發道ONE BEDFORD PLACE已於今年2月淪為銀主盤，遭接管人接收推出招標。被東亞銀行接管，另一工廈項目大角咀必發道TWO BEDFORD PLACE，亦於上周登記被恒生銀行接管。

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必發道ONE BEDFORD PLACE商廈已被東亞銀行接管。
必發道ONE BEDFORD PLACE商廈已被東亞銀行接管。

據報Elize Park已沽清 現時僅一個二手放盤

住宅項目包括旺角洗衣街Elize PARK、太子UPPER PRINCE及深水埗界限街2C至2D號THE BOUNDARY等。集團於去年6月公布招標出售Elize PARK最後17伙單位，並透露項目累計售出接近七成單位，據報項目現已沽清，暫時僅有一個二手放盤及三個租盤。去年10月Elize PARK錄得兩宗終止交易，涉及總金額逾1,344萬元。該項目由2024年至去年10月，累計錄得12類終止交易個案。至於太子UPPER PRINCE共涉139伙，去年11月首度推出招標發售，迄今暫售出2伙，買家均採建築期付款。

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