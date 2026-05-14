上月短炒逾9成帳面獲利 創撤辣後新高 西沙SIERRA SEA宗數居首 平均每宗賺154萬

整體樓市氣氛向好，不僅交投量增加，樓價亦穩步上揚，短線轉售帳面獲利比率上升。美聯研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月持貨1年或以下短線轉售合共錄約164宗註冊登記，當中152宗屬帳面獲利個案，佔比近93%，創撤辣後新高。

受惠樓價穩步向上，上月近93%短線轉售屬帳面獲利個案。

美聯：投資者止賺離場

美聯分析師岑頌謙表示，4月短線轉售個案錄164宗，對比3月錄約235宗，按月減少71宗或約30.2%，主要原因是早前不少新入伙盤業主趁勢獲利沽貨，推高3月短線轉售個案宗數，隨着相關新盤陸續入伙，4月短線轉售宗數自高位回落。

岑頌謙又說，上月新盤短線轉售個案錄57宗，對比3月134宗，按月大幅減少77宗或約57.5%；相反，二手物業短線轉售表現較為平穩，由3月錄約101宗，增至4月錄107宗，按月輕微增加6宗或約5.9%，並且連續三個月維持於100宗以上水平，反映二手市場短線轉售活動保持穩定。

他續指出，隨着4月短線轉售宗數回落，佔同期二手住宅註冊量的比例僅約3.2%，顯示短線投資活動仍屬低水平，市場未見「短炒」過熱情況。

SIERRA SEA平均每宗賺154萬

儘管來自新入伙盤的短線轉售宗數大幅減少，但帳面獲利個案依然集中於這類物業。上月帳面獲利個案最多4個屋苑均屬新入伙盤，當中西沙SIERRA SEA錄約21宗短線轉售帳面獲利個案，居各屋苑之首，平均每宗獲利金額達154.8萬。

排名第二位為將軍澳日出康城凱柏峰，單月錄約10宗，平均每宗獲利金額約29.1萬；粉嶺北映薈以5宗名列第三位，平均每宗帳面獲利金額約33.6萬元；將軍澳日出康城SEASONS系列則錄4宗，平均每宗獲利金額約48.3萬。

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