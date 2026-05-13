樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注 旺角Elize Park已沽清 參考恒大珺瓏灣看影響

樂風集團創辦人周佩賢（Carol）輕生後，集團旗下項目未來安排令人關注，其中旺角Elize Park去年公布已售出近七成，部份業主或憂慮項目最終易手會有來潛在麻煩，但參考以往恒大‧珺瓏灣項目易手經驗，預期Elize Park的影響將會較低。本報亦就Elize Park餘下伙數未來銷售安排，以及集團其他住宅項目的後續安排，向樂風集團查詢，惟截稿前仍未收到回覆。

據報Elize Park已沽清 現時僅一個二手放盤

樂風集團旗下大角咀商廈One Bedford Place於今年2月淪為銀主盤，遭接管人接收推出招標。不過，集團旗下仍擁有不少住宅項目，包括旺角洗衣街Elize Park、太子基隆街UPPER PRINCE、鴨脷洲平瀾街及好景街地盤，以及深水埗界限街2C至2D號地盤。

當中旺角洗衣街Elize Park項目，集團於去年6月公布招標出售最後17伙單位，並透露項目累計售出接近七成單位，據報項目現已沽清，暫時僅有一個二手放盤及三個租盤。

去年10月Elize Park錄得兩宗終止交易，涉及總金額逾1,344萬元。該項目由2024年至去年10月，累計錄得12類終止交易個案。至於現時未有終止交易及已收樓的Elize Park業主，或會憂慮面對昔日恒大‧珺瓏灣項目易手後的麻煩。

恒大珺瓏灣無兌現高成數按揭

回顧恒大當年爆發財務危機，旗下恒大‧珺瓏灣（現改名為緹岸）遭接管，曾掀起一連串後續風波，引起市場關注。該項目遭接管前，原先承諾的高成數按揭無法兌現，令部分買家幾經奔走才覓得銀行承造按揭上車；而恒大‧珺瓏灣遭接管後，這批業主更面對物業大幅貶值危機。

恒大‧珺瓏灣遭接管後，現已改名為緹岸。

樓盤遭接管後 曾劈價逾半散貨

福彩發展接管恒大‧珺瓏灣後，在去年6月劈價出售27伙單位，當中減幅最多達51%。至7月再推28個單位劈價出售，有單位減價幅度達61%。在劈價清貨尾衝擊下，恒大‧珺瓏灣即時陷入嚴重負資產困境，甚至同區高位入市的業主亦被波及。

二手跳船劈價憂慮較低 還有一伙潛在貨尾

從恒大‧珺瓏灣經驗，Elize Park業主首兩項潛在麻煩，或是高成數按揭安排及日後會否湧現業主劈價跳船放盤。但與恒大‧珺瓏灣最大分別，是Elize Park僅有52伙，首批開售時的高成數按揭主要由物業代理提供，而且Elize Park屬於市區單幢樓，不少買家瞄準用作收租，有財力支付較高首期甚至full pay入市。去年就有接受訪問的業主透露是Full Pay入市，擬先收租再送予兒子。

至於劈價盤湧現的憂慮，Elize Park貨尾已清空，加上現時樓價處於上升周期，中原城市領先指數已連升三周，租金指數更連續三個月創新高。在市區盤潛在租金回報支持下，Elize Park即使發展商有負面消息，都未必會刺激大量業主跳船，湧現劈價放盤。

唯一潛在貨尾或是方皓玟購入的單位，方皓玟以564.1萬元透過特殊條款買入Elize Park一單位，據報至今仍未完成交易，亦未有按揭紀錄。假如最終方皓玟放棄完成交易，該單位會否劈價重售，就可能成為影響Elize Park其他業主的不明朗因素，不過按Elize Park最後一批單位的放售放式，較有機會是以招標出售方式處理。

至於第三項潛在麻煩是項目改名，福彩發展接管恒大‧珺瓏灣後，於2023年通知業主於同年7月屋苑改名為緹岸。當年業主曾質疑改名會否影響公契、樓契及按揭，以及更換屋苑指示牌等費用。Elize Park情況與恒大‧珺瓏灣分別在於項目未曾出現拖欠物業代理佣金訴訟，亦不需要清貨尾，不太需要透過改名「沖淡」項目涉及風波。

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