壹沐2期明次輪銷售50伙 或加推新價單 具提價空間
更新時間：16:19 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:19 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:19 2026-05-12 HKT
恒基旗下土瓜灣新盤壹沐2期明日次輪銷售50伙，發展商透露明晚有機會再加推新價單，且有一定提價空間。
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目於上周六展開首輪銷售即日沽清，單日套現10.8億元，平均成交價約720萬元，平均成交呎價20,918元。客源分布方面，內地客佔比約一半，另外項目投資客佔比約4成，主要因為認為租金回報吸引，且息口維持低位，加上樓價有望升值，主要作長線投資收租用。
林達民續指，項目將於明日展開次輪銷售，涉50伙，並以先到先得形式發售。另外有機會於當晚加推新價單，因為目前推出價單價錢上屬「低水」，因此有一定提價空間。
會所連園林約2.85萬方呎
另外，發展商亦介紹項目會所及園林設計，整個園林連會所面積約2.85萬方呎，巧妙融合自然元素與藝術格調，營造出時尚且舒適的居住氛圍。
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