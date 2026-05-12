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屯門藍地住宅地申建殘疾人士院舍 涉280個床位

樓市動向
更新時間：15:21 2026-05-12 HKT
發佈時間：15:21 2026-05-12 HKT

由財團持有的屯門藍地毗鄰福亨村路一幅住宅地，最新向城規會申建1幢8層高殘疾人士院舍，提供約280個床位，可建總樓面約7萬方呎。

地盤面積約18,234方呎，包括958方呎政府土地，以地積比率約4倍發展，以興建1幢樓高8層的院舍，建築物高度位於主水平基準上45.4米，以提供280個床位，涉及可建總樓面約69,966方呎，料於2031年落成。

申請指，上述申請地點位於一個優越位置，周邊被多個住宅用途地帶所包圍。鑑於社會對私人安老院舍服務需求殷切，以及將有關「住宅（丙類）」及「住宅（丁類）」地帶作轉型發展有利條件，申請人有意透過擬議的殘疾人士院舍項目，為當地社區提供社會福利支援服務。是項發展在殘疾人士政策方向、環境、視覺及交通各方面均有充分理據，並獲相關技術評估支持。

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