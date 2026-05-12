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十大屋苑負資產業主現曙光 麗港城料最快「翻身」 一個屋苑仍距2021年高位26%

樓市動向
更新時間：14:16 2026-05-12 HKT
發佈時間：14:16 2026-05-12 HKT

本港樓價回升，帶動負資產宗數顯著回落。中原地產最新研究報告指出，樓價每上升1%，負資產個案便可減少約2,000宗。今年首季，負資產住宅按揭宗數及涉及金額雙雙創下近10個季度新低。在2021年樓市高位入市的業主，距離「返家鄉」亦愈來愈近，其中觀塘麗港城現時樓價較高位僅低約13%，為十大屋苑中跌幅最少的屋苑，有望成為最快「翻身」的屋苑。

相關文章：負資產宗數回落至1.14萬宗 按季大減逾46% 創近十季新低 分析料用家投資者加快入市

資料顯示，截至今年首季末，負資產住宅按揭宗數按季銳減近半至1.14萬宗，涉及金額亦同步下挫47.8%至550億元，宗數及金額同創近10個季度新低。若與去年同期相比，當時負資產宗數仍逾4萬宗，惟隨着樓價在過去一年反彈逾15%，負資產宗數已累跌逾七成，並連續四個季度錄得跌幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價連升十個月，中原城市領先指數CCL最新報155.58點，較2021年8月歷史高位191.43點僅低18%，跌幅已顯著收窄。隨着樓價逐步回升，大批高成數按揭業主終於迎來曙光。

沙田第一城下半年有望「翻身」

以十大屋苑為例，雖然現時樓價距離高位仍有差距，但部分藍籌屋苑已率先收窄跌幅。其中已有四個屋苑跌幅縮至不足兩成，表現最突出的為觀塘麗港城，最新呎價12,301元，距高位14,186元僅差13%，意味著承造九成按揭的業主只要樓價再微升，便可率先脫離負資產。

其次是沙田第一城，跌幅收窄至16.7%，若升勢持續，下半年有望「翻身」。太古城及黃埔花園分別錄得17.5%及18%跌幅，亦逐步逼近安全水平；至於嘉湖山莊則仍落後，跌幅達26%。 

陳永傑預計，目前樓價回勇勢頭明顯，預期第二季可再升約4%至5%，第二季負資產宗數勢將跌穿一萬宗水平，有機會低見五、六千宗。而負資產宗數持續回落，對香港整體經濟有多方面正面影響。首先，業主財務壓力減輕，信心回升，有助刺激消費及投資意欲。其次，銀行壞帳風險下降，金融體系更穩健，資金可更有效流向市場。再者，樓市氣氛改善，交投活躍，帶動相關行業如地產代理、裝修及零售受惠。 

負資產是甚麼？

「負資產」是指物業市值跌穿尚欠銀行的按揭貸款本金，令業主即使出售單位套現，仍不足以清還貸款。假設一名買家於樓市高峰期以1,000萬元買入單位，並承造九成按揭（借貸900萬元），一旦樓價下跌超過一成，單位市值跌至900萬元以下，業主便陷入負資產。若樓價跌兩成，市值降至800萬元，業主出售單位後仍欠銀行100萬元，這差額就是負資產。這種情況在樓市下行周期較常見，反映資產價值不足以抵押貸款，對業主及銀行均構成風險。

相關文章：負資產宗數創近10季新低 受惠樓價升勢不斷 次季料下試6000宗
 

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