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葵涌酒店改學生公寓 華潤隆地推招租 設900個宿位 月租6500元起

樓市動向
更新時間：11:46 2026-05-12 HKT
發佈時間：11:46 2026-05-12 HKT

華潤隆地於今年初以9.53億購入的葵涌青山公路443號酒店項目，已打造為學生宿舍，命名「Brim Youth博譽學生公寓」，提供約900個住宿位，由公寓運營商iRENT參與招租，宿位入場費6500元。

該項目共提供約900個住宿位，房間戶型涵蓋單人套房及雙人套房，合共6款戶型，面積由約163方呎至260方呎，單人房間月租9600元起，雙人房間月租每位6500元起，房間配備智慧門鎖、提供書桌，獨立鞋櫃及衣櫃、乾濕分離浴室，單人套房設1.3或1.5米定製牀品，部分更設半高牀、獨立洗衣乾衣機、小沙發等；至於雙人套房則設有雙人書桌，以及兩張1.1米定製牀品等。

公寓運營商iRENT參與招租

華潤隆地代表景鑫及iRENT創辦人許沛文共同完成簽約，iRENT創辦人許沛文表示，iRENT在港創立逾 12 年，致力為赴港及在港青年提供及多元化居住方案。

由「Brim Youth博譽學生公寓」步行約10分鐘，可到達港鐵葵興站，方便乘港鐵抵達理工大學、城市大學、浸會大學等主要院校；項目亦計劃設專屬接駁巴士服務，直達港鐵葵芳站及九龍塘。

此外，為配合住戶的生活需要，項目亦設共享廚房、洗衣房、健身房、庭院及娛樂室，稍後亦將增設自修室等。

相關文章：華潤隆地進軍學生宿舍 9.53億購葵涌悅品酒店 料提供逾900個宿位 曾淪銀主盤
 

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