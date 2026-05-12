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細價樓連環錄上車客承接 鰂魚涌南豐新邨2房545萬成交 呎價近1.4萬

樓市動向
更新時間：11:18 2026-05-12 HKT
發佈時間：11:18 2026-05-12 HKT

受惠樓價穩步上升、息口低企等一連串利好因素，帶動上車客加快置業步伐，細價屋苑如將軍澳新都城、鰂魚涌南豐新邨、屯門菁雋等，連環錄上車客承接，並且以市價成交主導。

原業主32年帳賺1.3倍

中原高級資深分區營業經理張略欣表示，鰂魚涌南豐新邨4座高層B室，面積391方呎，最新獲上車客以545萬承接，呎價約13939元，屬市價水平。原業主於1994年以236萬買入單位，持貨32年轉售，帳面獲利309萬，單位期內升值約1.31倍。

鰂魚涌南豐新邨4座高層B室，面積391方呎，最新獲上車客以545萬承接，呎價約13939元，屬市價水平。
鰂魚涌南豐新邨4座高層B室，面積391方呎，最新獲上車客以545萬承接，呎價約13939元，屬市價水平。

利嘉閣分行經理楊友銘表示，將軍澳日出康城SEASONS PLACE 3B座中層E室，面積約322方呎，議價後以520萬成交，呎價16149元，屬市價成交。買家為外區上車客，屬同屋苑一手向隅客，是次回流二手市場覓盤。據了解，原業主於2024年以476.7萬一手買入單位，持貨約2年轉售，帳面獲利43.3萬，期內單位升值9%。

美聯高級分區營業經理林健偉表示，將軍澳新都城2期8座高層B室，面積約363方呎，議價後獲首置客以578萬承接，呎價約15923元，低市價約3%。資料顯示，原業主於1998年10月以約164萬購入上述單位，持貨約28年轉售，帳面獲利414萬，期內單位升值2.52倍。

菁雋低層呎價1.1萬沽

祥益區域董事黃慶德表示，屯門菁雋低層18室，面積388方呎，2房間隔，單位最新獲外區上車客以448萬承接，呎價11546元，屬市場價成交。據悉，原業主於2020年以約580萬購入上址，持貨6年轉售，帳面蝕讓132萬，期內單位跌價約23%。

祥益區域董事邱家邦稱，屯門悅湖山莊4座低層G室，面積592方呎，3房設計，單位最新獲外區上車客以自由市場價512萬承接，呎價約8649元，稍高於市價。

相關文章：屋苑連錄長情業主止賺離場 鰂魚涌寶峰園800萬沽 持貨逾半世紀賺103倍
 

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