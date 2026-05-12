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西環高先戲院舖時隔半年再放售 叫價1.8億 料回報達4.5厘

樓市動向
更新時間：10:42 2026-05-12 HKT
發佈時間：10:42 2026-05-12 HKT

堅尼地城吉席街高先戲院舖位再度推出放售，上址為堅尼地城吉席街2號海怡花園第三座地下及一樓整個商業基座，前身為高先戲院，總建築面積約24884方呎，其中一樓全層面積約13923方呎，地下商舖面積約10961方呎，物業擁有極高樓底，地下高度約4.95米，一樓則約4.55米，意向價1.8億，每呎7234元，在悉數出租情況下，料回報達4.5厘。

堅尼地城吉席街2號海怡花園第三座地下及一樓整個商業基座，意向價1.8億。
堅尼地城吉席街2號海怡花園第三座地下及一樓整個商業基座，意向價1.8億。

已全面翻新 增設直達升降機

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，該物業位處吉席街與北街交界「大單邊」位置，距離港鐵堅尼地城站僅兩分鐘步程，業主已投放大量資金進行全面翻新工程，提升項目質素，包括外牆美化，並作深層次投資，優化機電結構及消防安全設施，更增設全新直達升降機，連接地下與一樓，項目適合多樣化零售租戶。

堅尼地城吉席街高先戲院舖位再度推出放售。
堅尼地城吉席街高先戲院舖位再度推出放售。

去年叫價1.3億  呎價低兩成

資料又顯示，有關物業去年11年曾推出放售，當時涉及海怡花園第三座地下商舖1i及ii號及1樓全層，物業建築面積約13,923平方呎，意向價1.3億元，每呎9337元。若以呎價對比，現叫價較去年低約22%。

相關文章：西環高先電影院舖址 意向價1.3億放售 市傳曾邀教會接手
 

 

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