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負資產宗數創近10季新低 受惠樓價升勢不斷 次季料下試6000宗｜曹德明

樓市動向
更新時間：06:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-11 HKT

首季樓市交投暢旺，住宅按揭數字表現不俗。根據金管局住宅按揭統計數據，今年首季新取用按揭貸款額及宗數分別錄得651.02億元及12,990宗，按年同期分別增加160.22億元（32.6%）及2,532宗（24.2%），均創近四年首季新高，反映樓市回暖帶動按揭需求同步攀升。近期發展商繼續積極推盤，一手市場將保持旺勢，並帶動二手市場穩步上升。此外，銀行對住宅按揭取態亦愈趨積極，今年持續推出多元化按揭計劃及加碼優惠，以吸引優質客戶，預計住宅按揭數字上升勢頭有望延續至第二季。

差估署樓價已連升10個月

另一方面，差餉物業估價署的最新資料顯示，本港樓價已連升10個月，3月份私人住宅售價指數更創下自2023年11月以來，即逾兩年的新高。鑑於樓價持續攀升，負資產個案大幅回落。金管局最新數據顯示，今年首季負資產個案錄得11,424宗，涉及金額550.37億港元，較去年第四季錄得的21,304宗及1,054.34億港元，宗數及金額分別大減9,880宗（46.4%）及503.97億港元（47.8%），金額及宗數均創近10個季度新低。

所謂負資產，是指「資不抵債」，現時樓價顯著上升，使更多負資產物業的市值重回按揭貸款以上，從而推動負資產個案持續下跌。 雖然負資產個案仍維持在過萬宗的水平，但在這些個案中，拖欠超過三個月未償還按揭貸款的比率僅有0.5%，仍屬偏低水平，反映本港業主還款能力穩健。

採高成數按揭買家顯著減少

另一方面，近年採用高成數按揭的買家顯著減少。根據香港按揭證券有限公司的資料顯示，今年首季新取用按揭保險貸款的宗數為1,431宗，創下近七年來的季度新低。近年申請較高成數按揭的人數減少，意味著這批業主跌入負資產行列的潛在風險有所降低。

樓價持續上升，息口維持在合理水平，住宅物業整體風險相對可控，各大銀行對按揭業務更具信心，加上經濟逐步復甦，預計用家及投資者將加快入市步伐。近期部分發展商將其新盤提價出售，料樓價將保持升勢，第二季負資產有望下試6,000宗水平，將有利樓按市場的健康發展。 

曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁

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