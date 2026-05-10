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麗晶花園獲外區夫婦客睇樓一次即承租 每月1.45萬

樓市動向
更新時間：09:29 2026-05-10 HKT
發佈時間：09:29 2026-05-10 HKT

本港住宅租賃市場氣氛持續暢旺，港置高級區域董事陳子麟表示，九龍灣麗晶花園14座中層F室，面積約407方呎，獲外區客接洽，雙方經議價後以1.45萬成交，呎租約36元。新租客為一對夫婦，心儀單位附有裝修且內櫳整潔，故睇樓一次即決定承租上述單位。

跑馬地TreaSure View零議價租出

利嘉閣分區董事梁國樑稱，跑馬地TreaSure View一個低層戶，面積約341方呎，該單位由大業主持有收租，獲區內客「零議價」以2.35萬承租，呎租約69元。

寶怡花園1.15萬即睇即租

祥益執行董事謝澤銘指出，屯門寶怡花園2座高層G室，面積415方呎。租客為區內客，表示熟悉區內環境，毋須重新適應，便決定以1.15萬「即睇即租」，呎租28元。

豫豐花園兩房月租1.05萬

祥益高級分行經理古文彬說，屯門豫豐花園2座高層H室，面積362方呎的兩房戶，加上內籠附企理裝修連部分家電，獲區外租客以月租1.05萬「即睇即租」，呎租29元。
 

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